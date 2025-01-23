Создатели Monster Hunter Wilds рассказали об изменениях в системе оружия

IGN опубликовал интервью с разработчиками Monster Hunter Wilds, где команда Capcom раскрыла детали создания оружия и его дизайна. Юя Токуда, геймдиректор проекта, отметил, что разработчики стремились сохранить лучшие элементы предыдущих игр, добавив новшества, которые учитывают уникальный контекст Wilds.

Например, механика использования дальнобойного оружия изменилась: теперь игрокам сложнее заранее готовить припасы для сражений. Им придется внимательно следить за индикаторами, чтобы эффективно управлять ресурсами. Однако разнообразие боеприпасов, включая стихийные, останется, а процесс зарядки стал более реалистичным и визуально разнообразным.

Разработчики проработали 14 типов вооружения, уделив особое внимание начальному оружию. В отличие от прошлых игр, где игрок начинал с простого инструмента, в Wilds герой представлен как опытный охотник. Арт-директор Канаме Фудзиока отметил, что прогрессия и возможность добавления скиллов через слоты в самом оружии позволят игрокам более гибко развивать стиль игры.

Команда также уточнила, что Monster Hunter Wilds станет доступнее для новых игроков, сохраняя при этом вызов для опытных охотников. Игровой баланс был тщательно продуман, чтобы удовлетворить разные категории игроков.

Релиз Monster Hunter Wilds запланирован на 28 февраля для PC, PS5 и Xbox Series X|S.