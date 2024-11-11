Сравнение открытой беты Monster Hunter Wilds показывает, что версия PS5 Pro достигает 80 к/с в режиме производительности

В сети было опубликовано сравнительное видео открытого бета-теста Monster Hunter Wilds, в котором подчёркивается, насколько PlayStation 5 Pro может повысить производительность в непатченных играх.

Сравнение, составленное ElAnalistaDeBits, также подтвердило целевое разрешение и производительность на каждой системе. На Xbox Series S бета-версия имела один режим отображения, нацеленный на разрешение 1080p, который работал со средней частотой 40 кадров в секунду; на Xbox Series X и PlayStation 5 бета-версия была нацелена на разрешение 1080p и работала со средней частотой 50 кадров в секунду в режиме производительности; в режиме разрешения игра работал в 2160p со средней частотой 50 кадров в секунду. Без специального патча бета-версия Monster Hunter Wilds была нацелена на схожие разрешения на PlayStation 5 Pro, но работала лучше, чем на базовой модели, в среднем 45 к/с в режиме разрешения и 65 к/с в режиме производительности, достигая даже 80 к/с в определённых сценариях, но иногда опускаясь ниже 60 к/с, что и следовало ожидать от неоптимизированной бета-версии.

Как и на ПК, производительность на консолях была очень нестабильной во всех режимах отображения, а снижение текстур, детализации ландшафта, освещения и дальности прорисовки в режиме производительности было недостаточным для достижения стабильных 60 к/с, требуемых такой игрой.

Будучи открытой бета-версией, вероятно, основанной на старой сборке, есть очень хороший шанс, что Monster Hunter Wilds будет работать намного лучше при запуске. Помимо обнадёживающей оптимизации производительности и улучшений, стартовая версия игры должна предложить охотникам немало интересного, о чем свидетельствуют данные из датамайнинга.

Monster Hunter Wilds выходит на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S 28 февраля по всему миру.