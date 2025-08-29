Street Fighter 6 и Monster Hunter Wilds вновь объединятся в сентябрьской коллаборации

Capcom объявила о масштабном событии, которое объединит Street Fighter 6 и Monster Hunter Wilds. Коллаборация пройдёт с 1 по 30 сентября и предложит игрокам уникальные бонусы и тематический контент.

Все участники получат специальные предметы просто за вход в игру, а магазин Street Fighter 6 пополнится эксклюзивными EX-цветами для персонажей, созданными в духе монстров из Monster Hunter. Кроме того, игроков ждут обновлённый Battle Hub, ивент Street Voter, а также возвращение боевого пропуска, приуроченного к 20-летию серии Monster Hunter.

Интересно, что в конце сентября Monster Hunter Wilds проведёт ещё одну коллаборацию — на этот раз с Final Fantasy XIV.

Обе игры войдут в основную программу Capcom на Tokyo Game Show 2025, где компания также проведёт собственную презентацию Capcom Online Program.