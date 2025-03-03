Сцена трапезы в Monster Hunter Wilds вызвала бум продаж лепешек с сыром в Японии

Monster Hunter Wilds не только продолжает доминировать в игровом сообществе, но и, как оказалось, повлияла на гастрономические предпочтения японцев. По данным Automaton, в соцсетях появилось множество сообщений, связанных с игрой и… сырным нааном.
Причиной ажиотажа стала сцена трапезы в деревне Кунафа, где охотники наслаждаются обедом, включающим хлеб, напоминающий индийский наан с расплавленным сыром. Это привело к всплеску интереса к блюду, популярному в индийских и непальских ресторанах Японии.
Один из заведений в Токио, Salam Namaste, подтвердил рост продаж сырного наана после выхода Monster Hunter Wilds. Японцы уже активно делятся фотографиями и обсуждают, где можно попробовать блюдо из игры.
Monster Hunter Wilds не только предлагает захватывающие охоты, но и вдохновляет игроков на гастрономические приключения!
Узбеки ваш выход.
Человеки, человеки никогда не меняются. Манипуляция баранами, святое дело)
хочешь сказать что продавцы коровьих лепёх,занесли капкомам за то что бы те сделали им классную рекламу?ну то есть ты видишь тут замысел и сговор?иначе какое отношение капкомы имеют к продавцам лепёх?им какая с этого выгода
ещё бы) людям же продали ps5 pro и игры по третьему кругу продают)
Выглядит конечно аппетитно, но когда ее ломают, это выглядит как в игре 20 летней давности.
Тонкий маркетинговый ход продавцов лепешек)
Подтверждение того, что людишки это ведомое стадо. Я вот не понимаю, почему они стали массово скупать эти лепёшки? Чтобы что? Ну съел ты её и чё? Стал охотником? Нет, ты просто набрал лишние калории. Хотя буквально, месяц назад этот продукт считался чем-то обычным и никакого интереса у них не вызывал. А если бы персонажи игры пили Балтику и закусывали сушённым кальмаром, япошки бы тоже побежали искать это пивко?))
Японцы бы не побежали, а вот если бы в Атомик Харт, какой нибудь Нечаев на береге с Блесной жрал бы эту самую Балтику пару скуфов метнули бы своих опарышей в магазин за пивком. Исходя из сопоставления популярности и целевой аудитории.