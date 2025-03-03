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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 167 оценок

Сцена трапезы в Monster Hunter Wilds вызвала бум продаж лепешек с сыром в Японии

butcher69
Новости

Monster Hunter Wilds не только продолжает доминировать в игровом сообществе, но и, как оказалось, повлияла на гастрономические предпочтения японцев. По данным Automaton, в соцсетях появилось множество сообщений, связанных с игрой и… сырным нааном.

Причиной ажиотажа стала сцена трапезы в деревне Кунафа, где охотники наслаждаются обедом, включающим хлеб, напоминающий индийский наан с расплавленным сыром. Это привело к всплеску интереса к блюду, популярному в индийских и непальских ресторанах Японии.

Один из заведений в Токио, Salam Namaste, подтвердил рост продаж сырного наана после выхода Monster Hunter Wilds. Японцы уже активно делятся фотографиями и обсуждают, где можно попробовать блюдо из игры.

Monster Hunter Wilds не только предлагает захватывающие охоты, но и вдохновляет игроков на гастрономические приключения!

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
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Узбеки ваш выход.

3
Даздрасен Дыклоп

Человеки, человеки никогда не меняются. Манипуляция баранами, святое дело)

3
ДаДжи

хочешь сказать что продавцы коровьих лепёх,занесли капкомам за то что бы те сделали им классную рекламу?ну то есть ты видишь тут замысел и сговор?иначе какое отношение капкомы имеют к продавцам лепёх?им какая с этого выгода

0
rtnrwv
Манипуляция баранами, святое дело

ещё бы) людям же продали ps5 pro и игры по третьему кругу продают)

0
Kenn1y

Выглядит конечно аппетитно, но когда ее ломают, это выглядит как в игре 20 летней давности.

2
AndralStormborn

Тонкий маркетинговый ход продавцов лепешек)

2
Jarvis666
Причиной ажиотажа стала сцена трапезы в деревне Кунафа, где охотники наслаждаются обедом, включающим хлеб, напоминающий индийский наан с расплавленным сыром. Это привело к всплеску интереса к блюду, популярному в индийских и непальских ресторанах Японии.

Подтверждение того, что людишки это ведомое стадо. Я вот не понимаю, почему они стали массово скупать эти лепёшки? Чтобы что? Ну съел ты её и чё? Стал охотником? Нет, ты просто набрал лишние калории. Хотя буквально, месяц назад этот продукт считался чем-то обычным и никакого интереса у них не вызывал. А если бы персонажи игры пили Балтику и закусывали сушённым кальмаром, япошки бы тоже побежали искать это пивко?))

-2
Yoshemitsu

Японцы бы не побежали, а вот если бы в Атомик Харт, какой нибудь Нечаев на береге с Блесной жрал бы эту самую Балтику пару скуфов метнули бы своих опарышей в магазин за пивком. Исходя из сопоставления популярности и целевой аудитории.

-1