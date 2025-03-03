Сцена трапезы в Monster Hunter Wilds вызвала бум продаж лепешек с сыром в Японии

Monster Hunter Wilds не только продолжает доминировать в игровом сообществе, но и, как оказалось, повлияла на гастрономические предпочтения японцев. По данным Automaton, в соцсетях появилось множество сообщений, связанных с игрой и… сырным нааном.

Причиной ажиотажа стала сцена трапезы в деревне Кунафа, где охотники наслаждаются обедом, включающим хлеб, напоминающий индийский наан с расплавленным сыром. Это привело к всплеску интереса к блюду, популярному в индийских и непальских ресторанах Японии.

Один из заведений в Токио, Salam Namaste, подтвердил рост продаж сырного наана после выхода Monster Hunter Wilds. Японцы уже активно делятся фотографиями и обсуждают, где можно попробовать блюдо из игры.

Monster Hunter Wilds не только предлагает захватывающие охоты, но и вдохновляет игроков на гастрономические приключения!