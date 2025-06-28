"Стыд и позор": геймеры разгромили Monster Hunter Wilds за оптимизацию

На странице Monster Hunter Wilds в Steam неожиданно появились крайне негативные отзывы на игру. Геймеры жалуются на ужасную оптимизацию экшена и просят Capcom поскорее исправить эту проблему.

Игра великолепна настолько же, насколько ужасна ее оптимизация.



Akumura Tora

Мы не будем молчать: нам нужна оптимизация!



Конь

Отвратительное техническое состояние игры и очень слабый визуал. Играть невозможно.



Nadrus

Спасибо, что после 300 часов игры мне теперь приходится перезапускать комп, чтобы поиграть. Кусок багованого неоптимизированного кода. Стыд, позор и пятно на репутации Capcom.



SaintAztek

Игра сама по себе норм, но ставлю дизлойс, чтобы японцы что-то сделали с оптимизацией.



Panda

Исправить ситуацию с оптимизацией призван патч, который выйдет 30 июня. Также разработчики добавят двух монстров из предыдущих частей серии: Серегиоса и Лагиакруса.

Monster Hunter Wilds покорила чарты Steam и вошла в топ-5 игр по пиковому онлайну за всю историю площадки.