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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8 401 оценка

"Стыд и позор": геймеры разгромили Monster Hunter Wilds за оптимизацию

Solstice Solstice

На странице Monster Hunter Wilds в Steam неожиданно появились крайне негативные отзывы на игру. Геймеры жалуются на ужасную оптимизацию экшена и просят Capcom поскорее исправить эту проблему.

Игра великолепна настолько же, насколько ужасна ее оптимизация.

Akumura Tora
Мы не будем молчать: нам нужна оптимизация!

Конь
Отвратительное техническое состояние игры и очень слабый визуал. Играть невозможно.

Nadrus
Спасибо, что после 300 часов игры мне теперь приходится перезапускать комп, чтобы поиграть. Кусок багованого неоптимизированного кода. Стыд, позор и пятно на репутации Capcom.

SaintAztek
Игра сама по себе норм, но ставлю дизлойс, чтобы японцы что-то сделали с оптимизацией.

Panda

Исправить ситуацию с оптимизацией призван патч, который выйдет 30 июня. Также разработчики добавят двух монстров из предыдущих частей серии: Серегиоса и Лагиакруса.

Monster Hunter Wilds покорила чарты Steam и вошла в топ-5 игр по пиковому онлайну за всю историю площадки.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
mongol312

" Мой отец говорил: «В первый раз услышав кличку «лошадь», врежь обидчику в нос. Услышишь во второй – назови наглеца уродом. В третий раз обзовут лошадью — отправляйся в лавку и покупай седло». "Счастливое число Слевина"

это я к тому, что раз уж разрабы каждый раз делают многомиллионные продажи своих недоваренных неоптимизированных игр, то геймерам пора бы уже научиться это глотать молча, раз у них каждый раз не хватает мозгов и силы воли наказать деньгами. Это все равно, если бы алкаши ныли в новостях про паленую водку, при этом исправно ее покупая и травясь.

7
Rey4rtRO

Мыши плакали, кололись, но продолжали покупать игры с теми или иными проблемами. В данном случае - плохой оптимизацией.

Нейтан Дрейк

Вроде и в Догма 2 плохой оптимизон?

yrroodd

Capcom такие:
Выпускают драгонс догму 2 с опен ворлдом.
Игроки жалуются , что игра неоптимизированый кал,движок не тянет открытые миры.
Кэпкомы: Выпускают новый мх с открытым миром на том же движке.
Игроки жалуются , что игра неоптимизированый кал,движок не тянет открытые миры.
Кэпкомы: :О

1
Mad_cloud

Оптимизация вышла из чата

Costollom
Спасибо, что после 300 часов игры мне теперь приходится перезапускать комп, чтобы поиграть.

Ужасно. Надо хотя бы, чтобы через 1000 часов.

Pastoral

Видать хорошая игра - надо срочно брать..))

jax baron

"Игра сама по себе норм" - а они точно играли?