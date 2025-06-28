"Стыд и позор": геймеры разгромили Monster Hunter Wilds за оптимизацию

На странице Monster Hunter Wilds в Steam неожиданно появились крайне негативные отзывы на игру. Геймеры жалуются на ужасную оптимизацию экшена и просят Capcom поскорее исправить эту проблему.
Игра великолепна настолько же, насколько ужасна ее оптимизация.
Akumura Tora
Мы не будем молчать: нам нужна оптимизация!
Конь
Отвратительное техническое состояние игры и очень слабый визуал. Играть невозможно.
Nadrus
Спасибо, что после 300 часов игры мне теперь приходится перезапускать комп, чтобы поиграть. Кусок багованого неоптимизированного кода. Стыд, позор и пятно на репутации Capcom.
SaintAztek
Игра сама по себе норм, но ставлю дизлойс, чтобы японцы что-то сделали с оптимизацией.
Panda
Исправить ситуацию с оптимизацией призван патч, который выйдет 30 июня. Также разработчики добавят двух монстров из предыдущих частей серии: Серегиоса и Лагиакруса.
Monster Hunter Wilds покорила чарты Steam и вошла в топ-5 игр по пиковому онлайну за всю историю площадки.
" Мой отец говорил: «В первый раз услышав кличку «лошадь», врежь обидчику в нос. Услышишь во второй – назови наглеца уродом. В третий раз обзовут лошадью — отправляйся в лавку и покупай седло». "Счастливое число Слевина"
это я к тому, что раз уж разрабы каждый раз делают многомиллионные продажи своих недоваренных неоптимизированных игр, то геймерам пора бы уже научиться это глотать молча, раз у них каждый раз не хватает мозгов и силы воли наказать деньгами. Это все равно, если бы алкаши ныли в новостях про паленую водку, при этом исправно ее покупая и травясь.
Мыши плакали, кололись, но продолжали покупать игры с теми или иными проблемами. В данном случае - плохой оптимизацией.
Вроде и в Догма 2 плохой оптимизон?
Capcom такие:
Выпускают драгонс догму 2 с опен ворлдом.
Игроки жалуются , что игра неоптимизированый кал,движок не тянет открытые миры.
Кэпкомы: Выпускают новый мх с открытым миром на том же движке.
Игроки жалуются , что игра неоптимизированый кал,движок не тянет открытые миры.
Кэпкомы: :О
Оптимизация вышла из чата
Ужасно. Надо хотя бы, чтобы через 1000 часов.
Видать хорошая игра - надо срочно брать..))
"Игра сама по себе норм" - а они точно играли?