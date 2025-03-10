Свежее обновление для Monster Hunter Wilds привнесло исправление ошибок, но не улучшения производительности

Capcom выпустила обновление 1.000.05.00 для Monster Hunter Wilds, которое исправляет важные ошибки и блокираторы прогресса. Однако, несмотря на значительные технические улучшения, в патче отсутствуют оптимизации производительности, которые остаются главной проблемой для ПК-версии.

Обновление устраняет проблемы с квестами и механиками:

Исправлены блокираторы сюжета – NPC в главе 5-2 теперь появляется корректно.

Исправлены ошибки в кузнице – исчезновение меню и дублирование туториалов.

Исправлены геймплейные баги – охотник больше не зависает при атаках с Глефой.

Исправлены ошибки в наградах и экипировке – неправильное удаление украшений и сброс настроек лука.

Исправлены сбои окружения – отключены баги с монстрами, рыбной ловлей и плавающими объектами.

Несмотря на смешанные отзывы в Steam из-за производительности, Monster Hunter Wilds стала самой продаваемой игрой Capcom – 8 миллионов копий за три дня. По числу одновременных игроков в Steam (1 384 608) она обошла Dota 2, Cyberpunk 2077 и Elden Ring.

Крупное контентное обновление ожидается в начале апреля, оно добавит новую зону для сбора предметов и новых монстров для охоты.