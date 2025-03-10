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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.1 262 оценки

Свежее обновление для Monster Hunter Wilds привнесло исправление ошибок, но не улучшения производительности

butcher69
Новости

Capcom выпустила обновление 1.000.05.00 для Monster Hunter Wilds, которое исправляет важные ошибки и блокираторы прогресса. Однако, несмотря на значительные технические улучшения, в патче отсутствуют оптимизации производительности, которые остаются главной проблемой для ПК-версии.

Обновление устраняет проблемы с квестами и механиками:

  • Исправлены блокираторы сюжета – NPC в главе 5-2 теперь появляется корректно.
  • Исправлены ошибки в кузнице – исчезновение меню и дублирование туториалов.
  • Исправлены геймплейные баги – охотник больше не зависает при атаках с Глефой.
  • Исправлены ошибки в наградах и экипировке – неправильное удаление украшений и сброс настроек лука.
  • Исправлены сбои окружения – отключены баги с монстрами, рыбной ловлей и плавающими объектами.

Несмотря на смешанные отзывы в Steam из-за производительности, Monster Hunter Wilds стала самой продаваемой игрой Capcom – 8 миллионов копий за три дня. По числу одновременных игроков в Steam (1 384 608) она обошла Dota 2, Cyberpunk 2077 и Elden Ring.

Крупное контентное обновление ожидается в начале апреля, оно добавит новую зону для сбора предметов и новых монстров для охоты.

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