Свежее обновление для Monster Hunter Wilds привнесло новый эндгейм-контент и улучшения баланса

Capcom выпустила обновление 1.021 для Monster Hunter Wilds на PC, PS5 и Xbox Series, привнеся свежий эндгейм-контент и улучшения баланса. В игре появились более опасные версии девяти монстров уровня 9★ в рамках заданий повышенной сложности, а новый предмет Glowing Stone позволяет получать талисманы со случайными характеристиками.
Разработчики также скорректировали баланс оружия и частоту появления монстров, сделав сражения более сбалансированными и динамичными. Игроки получили полезные функции: теперь можно скрывать или отображать определённые боеприпасы и покрытия, а оружие, броню и талисманы можно добавлять в «Избранное» для удобства в бою.
Геймдиректор Юи Токуда отметил, что Capcom продолжит улучшать производительность игры в будущих апдейтах. Уже к концу сентября выйдет Title Update 3 с дополнительными улучшениями, а зимой появится Title Update 4, в котором планируется добавить новых монстров и, возможно, свежий эндгейм-контент, связанный с оружием.
Обновление 1.021 делает Monster Hunter Wilds ещё более насыщенной и захватывающей игрой для охотников всех уровней, а предстоящие апдейты обещают расширить возможности сражений и стратегий.
Она из разряда таких игр, типа, как Арма 3, которых пилят, пилят годами, а допилить до идеала никак не могут🤷♂️ // Nvidia Power
Именно эта часть да, до ворлда было все норм, потом начали издиваться над игроками, хотя ворлд и райз с тех. части все норм. Потом выпустят Г ранг и все там будет работать) Я сколько за ними наблюдаю они когда перешли на большие платформы как обезьяны начали подражать другим играм в плане патчей, но не в нормальном смысле, они начали пилить контент на куски так как теперь появилась возможность, раньше то игра выходила сразу цельная и без багов. А теперь пилят, а вот патчи с исправлениями это для них слишком, это же не запланированно, всё что у них не по плану они делать не будут, у них нет понятия исправить, им проще выпустить Г ранг и там по плану все исправить, все 3 части вышедшие на пк демонстируют этот ужасный подход. В ворлде и райзе они исправления выпускали на Г ранге, о которых просили в ванильной версии и представляли их как собственное решение и новшество!