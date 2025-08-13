Свежее обновление для Monster Hunter Wilds привнесло новый эндгейм-контент и улучшения баланса

Capcom выпустила обновление 1.021 для Monster Hunter Wilds на PC, PS5 и Xbox Series, привнеся свежий эндгейм-контент и улучшения баланса. В игре появились более опасные версии девяти монстров уровня 9★ в рамках заданий повышенной сложности, а новый предмет Glowing Stone позволяет получать талисманы со случайными характеристиками.

Разработчики также скорректировали баланс оружия и частоту появления монстров, сделав сражения более сбалансированными и динамичными. Игроки получили полезные функции: теперь можно скрывать или отображать определённые боеприпасы и покрытия, а оружие, броню и талисманы можно добавлять в «Избранное» для удобства в бою.

Геймдиректор Юи Токуда отметил, что Capcom продолжит улучшать производительность игры в будущих апдейтах. Уже к концу сентября выйдет Title Update 3 с дополнительными улучшениями, а зимой появится Title Update 4, в котором планируется добавить новых монстров и, возможно, свежий эндгейм-контент, связанный с оружием.

Обновление 1.021 делает Monster Hunter Wilds ещё более насыщенной и захватывающей игрой для охотников всех уровней, а предстоящие апдейты обещают расширить возможности сражений и стратегий.