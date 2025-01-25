У монстров Monster Hunter Wilds более высокий уровень здоровья, чем в World

С приближением релиза Monster Hunter Wilds разработчики раскрывают все больше подробностей о предстоящей игре. В интервью IGN директор Юя Токуда рассказал, что монстры в Wilds будут иметь больший запас здоровья, чем мы видели в World.

По словам Токуды, это связано с тем, что студия хочет, чтобы игроки часто использовали новую механику Focus Strikes, которая по сути позволяет игрокам наносить огромный урон монстрам, используя раны, полученные ими во время боя. Благодаря этой механике, несмотря на то, что у монстров больше здоровья, продолжительность охоты не будет сильно отличаться от того, к чему игроки привыкли в предыдущих играх.

Это не то, что мы изначально хотели, но здоровье в итоге оказалось немного выше, чем в World, когда мы задумались о поддержании соответствующего игрового времени и удовлетворенности игроков по сравнению с прошлыми играми. Такие элементы, как сопротивление, также выше, но это не значит, что охота будет утомительной. Часть цели Focus Mode — позволить игрокам чувствовать себя более успешными за счет более коротких циклов. Мы попытались разработать его так, чтобы время, которое они тратят на охоту, было еще более концентрированным, чем раньше».

Токуда довольно много говорил о Focus Strikes, объясняя, что студия хотела убедиться, что каждый тип оружия ощущается уникальным с помощью механики. Это привело к тому, что студия создала уникальную анимацию Focus Strike для каждого оружия. Однако он признал, что Focus Strikes, возможно, были слишком сильными по сравнению с бета-тестами в ноябре.

Для Focus Strikes мы хотели иметь анимацию, которая показывала бы уникальность каждого оружия. Но я признаю, что это также создало вариацию между оружием во время открытого бета-тестирования, где некоторые были слишком сильны, в то время как было сложно почувствовать силу других. Хотя мы допускаем различия между оружием, чтобы придать ему индивидуальность, мы не хотим, чтобы разница между оружием была слишком большой, и поэтому мы настраиваем их так, чтобы они были более стандартизированными для официального релиза игры.

Monster Hunter Wilds выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 28 февраля.