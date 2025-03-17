У разработчиков Monster Hunter Wilds "много планов" на будущее помимо текущей дорожной карты

Monster Hunter Wilds стала очередным триумфом Capcom, разойдясь тиражом в восемь миллионов копий всего за три дня. Однако это только начало: серия славится активной поддержкой после релиза, включая новых монстров, экипировку и регулярные обновления.
В честь 21-летия франшизы продюсер Рёзо Цудзимото, геймдиректор Юя Токуда и арт-директор Канаме Фудзиока поделились планами на развитие Wilds. Первое крупное обновление выйдет уже в апреле, а летом состоится релиз Title Update 2, который добавит нового монстра. Но, по словам Фудзиоки, команда активно работает над контентом, о котором пока не объявлено.
Токуда подчеркнул, что разработчики будут не только выпускать запланированные патчи, но и вносить корректировки на основе отзывов игроков. Более того, Цудзимото намекнул, что впереди ждет еще больше сюрпризов, не только для Wilds, но и для всей серии. Возможно, это значит, что нас ждут новые проекты, связанные с Monster Hunter.
Monster Hunter Wilds доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC.
Че там с оптимизоном, еще не поправили?
сказали ждать не скоро как и сетевые исправления, порой не возможно вообще играть онлайн. У меня так без впн вообще не работает онлайн.
Я щас по спрашивал бояр с кем играю, они без впн играют, но да проблемы на пк есть. Они вылетали несколько раз и дисконекты бывали
Я 80ч уже наиграл) скоро еще и мыльную ящерицу добавят
Лучше бы других мобов, скучный моб и сет с него фигня.
Да, пока не разыграться) я с огненого осьминога ношу сет, мужской выглядит как будто что то инопланетное) а с мыльной ящирицы будут розовые платья)
да лучше бы сразу штук 5 а не одного раз в несколько месяцев, учитывая чт ои монстр не особо серьезный, оружия норм, сет на любителя по скилам, по дизайн никакой. А сам Мизутсун монстр не плохой особенно когда его хорош усиливают.
пока корова доится можно продолжать и планы строить.
Ворлд они долго поддерживали, а у его продаж в сто раз меньше было
они не поддерживали ворлд и райз, у них нет такого понятия, все монстры заранее подготовлены и потом их просто заливают, и в итоге готовый контент растягивают на пол года, добавляя 1 монстра в пару месяцев, это считай что ни о чем. Должно быть монстра 3-5 хотябы и 1 локация. А по фату мы оплчаем пару монстров которые должны быть на релизе и ни одной карты, а дальше ждем Г ранг, на этом все.
Это и емть поддержка лол) поддерживать интерес игрока ивентики и монстрики. Скоро добавят монстра из райс, хотя конечно он в древних играх был, но кто их застал)
ну явно не ты фанат современных недоигр
игра огонь) срите на пк и его оптимизон, пусть купят новый калькулятор