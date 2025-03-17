У разработчиков Monster Hunter Wilds "много планов" на будущее помимо текущей дорожной карты

Monster Hunter Wilds стала очередным триумфом Capcom, разойдясь тиражом в восемь миллионов копий всего за три дня. Однако это только начало: серия славится активной поддержкой после релиза, включая новых монстров, экипировку и регулярные обновления.

В честь 21-летия франшизы продюсер Рёзо Цудзимото, геймдиректор Юя Токуда и арт-директор Канаме Фудзиока поделились планами на развитие Wilds. Первое крупное обновление выйдет уже в апреле, а летом состоится релиз Title Update 2, который добавит нового монстра. Но, по словам Фудзиоки, команда активно работает над контентом, о котором пока не объявлено.

Токуда подчеркнул, что разработчики будут не только выпускать запланированные патчи, но и вносить корректировки на основе отзывов игроков. Более того, Цудзимото намекнул, что впереди ждет еще больше сюрпризов, не только для Wilds, но и для всей серии. Возможно, это значит, что нас ждут новые проекты, связанные с Monster Hunter.

Monster Hunter Wilds доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC.