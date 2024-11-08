В файлах бета-версии Monster Hunter Wilds нашли информацию о нераскрытых монстрах и других подробностях о контенте игры

Не так давно прошел открытый бета-тест Monster Hunter Wilds и в файлах клиента пользователи обнаружили информацию о еще не раскрытых монстров, заданиях и других подробностях о контенте игры. На Reddit пользователь TheNadei рассказал, что они вместе с другом проанализировали файлы бета-клиента и выявил нераскрытые данные. Эта информация включает список монстров, возможное количество квестов и особенности карт.

Согласно найденной информации, в Monster Hunter Wilds планируется более 30 монстров, среди которых такие известные существа, как Ратиан, Раталос, Блангонга и Лагиакрус. Также добавлены недавно появившиеся в серии Аньянат и Одогарон. Игроков ждут не менее 164 квестов, причем, вероятно, финальный квест будет связан с боссом, за которого начисляется большое количество очков.

Кроме того, клиент игры содержит данные о новых картах и погодных условиях. Всего представлено пять стандартных карт с NPC и одна специальная. Погода будет динамической и будет включать песчаные бури, проливные дожди, жару и метель, что придаст охоте больше реализма и разнообразия. Среди прочих особенностей можно отметить систему ломаемых частей монстров, в которой упоминаются такие элементы, как усики и хоботы. Это может указывать на добавление в игру существ, похожих на Неоптерона, Карапацеона и слоноподобного Гаммота.

Следует учитывать, что вся эта информация из бета-версии может оказаться неполной, и разработчики наверняка готовят дополнительные сюрпризы к релизу. Однако уже на старте игра обещает множество интересных заданий и разнообразие монстров для охоты.

Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля для PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.