В Monster Hunter Wilds будет новая система навыков для брони и оружия

Capcom раскрыла важные изменения в системе экипировки для Monster Hunter Wilds. Руководитель проекта Яя Токуда объяснил, как переработанная система навыков улучшит создание комплектов и предоставит игрокам больше гибкости.

В предыдущих играх серии броня обладала встроенными способностями, а оружие могло быть улучшено лишь с помощью украшений. В Wilds ситуация изменилась: теперь и оружие получает собственные способности, разделенные на категории «Навыки оружия» и «Навыки брони».

Эти изменения исключают необходимость привязывать броню к конкретному оружию, давая игрокам возможность гибче адаптировать свои сборки.

Новая система также оптимизирована для введения механики использования двух видов оружия в одной охоте. Игроки смогут менять вооружение без потери эффективности навыков.

Токуда отметил, что уровни умений переработаны: некоторые навыки теперь проще прокачивать, а другие, наоборот, получили больше уровней для тонкой настройки.

Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.