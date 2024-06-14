В Monster Hunter Wilds будут видимые раны монстров, через которые можно нанести больше урона

Недавно в различных публикациях был опубликован 30-минутный игровой процесс Monster Hunter Wilds от Capcom, в котором были раскрыты некоторые интересные дополнения к традиционной формуле. Команда разработчиков уже рассказала о том, как работают новые режимы Power Clash и Focus, но есть также и раны.

Как сообщает IGN, раны образуются на монстре во время охоты. Атака на них (при этом они подсвечиваются красным в режиме фокусировки) может уничтожить их и нанести урон. У каждого оружия также есть уникальные приемы, предназначенные для уничтожения ран в более быстром темпе.

Другие интересные изменения игрового процесса включают возможность подбирать бочковые бомбы и менять их расположение, если вы ошиблись с размещением, а также красные линии, обозначающие, когда монстры начнут преследовать вас. В то время как окружающая среда и погода на Наветренных равнинах меняются, с песчаными бурями и ударами молний, ​​определенные материалы будут доступны только в эти периоды. Например, если вы ищете Великих громовержцев, лучше всего исследовать Равнины, когда идет шторм.

Monster Hunter Wilds выйдет в 2025 году для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.