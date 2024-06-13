В Monster Hunter Wilds милые Палико научатся говорить, но это можно будет отключить в опциях

В Monster Hunter Wilds, ожидаемой игре серии, произойдут кардинальные изменения. Палико, верные спутники охотников, теперь будут говорить на человеческом языке.

Гейдиректор Юя Токуда, в интервью GamesRadar+, объяснил причину такого решения: "Сюжетная линия и окружение игры настолько насыщенные, что я просто почувствовал необходимость дать игроку еще одного персонажа поддержки, помимо уже показанного куратора, который сможет давать обратную связь и подсказки в режиме реального времени".

В Wilds игроков ждет множество испытаний: грозы, полчища монстров, меняющаяся погода.

В игре происходит очень много всего. Погода меняется, надвигается шторм, вокруг так много ловушек и вещей, которые можно использовать. На вас могут напасть с любой стороны, и игроку, как охотнику, будет довольно сложно быстро оценить ситуацию в любой момент по сравнению, например, с Monster Hunter World. Позволив Палико говорить на человеческом языке, я хотел, чтобы было кому передать: "Надвигается буря!". На случай, если вы в данный момент не нацелены на небо, чтобы увидеть бурю. Или они могут сказать: "О, мы можем использовать эти камни". Это подскажет вам, что нужно следить за окружением. Это действительно поддержка игрока в понимании того, что происходит в данный момент, а также того, что доступно ему в так называемом наборе экологических инструментов, которые находятся вокруг.

Однако для любителей классики в игре будет возможность изменить язык Палико на "мяу-мяу-мяу". "Wilds пытается удовлетворить "оба стиля игры", - добавляет геймдиректор.

Monster Hunter Wilds выйдет в 2025 году на ПК, PS5 и консолях Xbox Series X/S.