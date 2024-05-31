В Monster Hunter Wilds появится полностью озвученный протагонист и детализированная экосистема

Monster Hunter Wilds получила первый полноценный геймплейный трейлер с момента своего анонса на The Game Awards 2023. В нем показаны новые монстры, локации и гораздо более детализированная экосистема. Capcom предоставила дополнительную информацию в PlayStation Blog и подтвердила наличие полностью озвученного протагониста - впервые в серии.

Продюсер Рёзо Цудзимото заявил о «новом уровне детализации существ и экосистем», что, судя по всему, так и есть. У каждого монстра и человека есть «свои мысли и мотивы», что делает игру еще более динамичной. Вы столкнетесь со стадами и стаями, которые будут взаимодействовать друг с другом в больших масштабах.

Когда игроки попадают в ту или иную местность, они могут начать выполнять задания по охоте на крупных монстров. Регион, показанный в трейлере, - это Ветреные равнины, первая местность, которую посетит следственная группа в Запретных землях. Смесь пустынь, лугов и скальных образований отличается «изобилием» ландшафтов с множеством диких животных и суровыми условиями, причем «экстремальная погода» существенно меняет их.

В зависимости от условий, монстры и другие дикие животные будут приспосабливаться соответствующим образом. Конечно, это только один регион, и Capcom обещает «мир, полный бесчисленных сюрпризов и открытий».

Monster Hunter Wilds выйдет в 2025 году для Xbox Series X/S, PS5 и PC. Следите за подробностями в ближайшие месяцы.