В Monster Hunter Wilds протестирована новая версия OptiScale позволяющая использовать FSR Redstone

Сообщество разработчиков обнаружило метод активации технологии AMD FSR Redstone ML для генерации кадров в играх, которые не имеют официальной поддержки.

Пользователь Reddit продемонстрировал работу этой технологии на примере игры Monster Hunter Wilds, используя pre-alpha сборку OptiScaler. Несмотря на то, что игра не была изначально разработана для Redstone, обход всё же сработал.

Автор представил сравнение старой версии FSR Redstone с новой ML-реализацией. Тестирование продемонстрировало значительное улучшение качества изображения. Новая версия технологии показывает меньшее количество артефактов и улучшает стабильность изображения во время генерации кадров.

AMD позиционирует Redstone ML как замену классическому FSR 3 для генерации кадров. В отличие от предыдущего метода, новая версия использует модели машинного обучения, которые анализируют не только движение, но и глубину сцены. Это позволяет более точно предсказывать промежуточные кадры. В то время как старый FSR в основном полагался на эвристическую интерполяцию, Redstone ML лучше справляется со сложными сценами и быстрыми движениями.

На этой неделе AMD начала более широкий выпуск Redstone ML вместе с драйвером Adrenalin 25.12.1. Однако эта технология недоступна для всех, так как требует обновлённых интеграций FSR и поддержки от разработчиков.

Согласно документации AMD, версия FSR 3.1.4 добавляет необходимые параметры камеры. Без этих параметров ML генерация кадров не будет работать, поэтому многие старые игры не поддерживают Redstone.

OptiScaler работает как промежуточный слой, перехватывающий вызовы генерации кадров в игре и перенаправляющий их на альтернативные бэкенды, включая новые пути FSR. В данном случае pre-alpha версия, позволила активировать Redstone ML, несмотря на использование устаревшей реализации FSR в самой игре. Так, OptiScaler фактически заменяет механизм генерации кадров.

Стоик упомянуть, что OptiScaler является неподдерживаемым сторонним программным обеспечением и работает вне официальных рамок AMD. Разработчики инструмента предупреждают о возможных рисках.

Использование в онлайн-играх может привести к бану аккаунта. Стабильность работы тоже не гарантирована. Кроме того, остаются вопросы совместимости с различными видеокартами. AMD ориентирует Redstone ML на новые модели Radeon, и принудительный запуск может не сработать на всех устройствах.