В Monster Hunter Wilds вернутся разнообразные мантии

В Monster Hunter Wilds, следующей основной игре франшизы, есть несколько новых вещей, но есть и некоторые возвращающиеся функции для давних поклонников. После отсутствия в Monster Hunter Rise вернутся разнообразные мантии.

После 30-минутной демонстрации игрового процесса GamesRadar подтвердил, что мантии Ghillie Mantle возвращаются (хотя общее количество мантий неизвестно). Кроме того, похоже, что атаки исподтишка получили бафф. Несмотря на то, что это, похоже, контент низкого ранга, выяснилось, что атака заряженным мечом по Дошагуме наносит 234 урона, в то время как атака исподтишка - 522 урона.

Кроме того, атаки исподтишка "подсказываются кнопкой", что позволяет лучше понять, когда окно для такого удара становится доступным.

Monster Hunter Wilds выйдет в 2025 году для PS5, Xbox Series X/S и PC. Карты в ней будут в два раза больше, чем в предыдущих частях.