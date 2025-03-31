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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8 349 оценок

В первый месяц после релиза Monster Hunter Wilds было продано более 10 миллионов копий, что стало рекордом для Capcom

butcher69 butcher69

Компания Capcom объявила, что Monster Hunter Wilds, вышедшая 28 февраля 2025 года, преодолела отметку в 10 миллионов проданных копий, установив рекорд продаж за первый месяц. Игра, ставшая новейшей частью знаменитой серии, привлекла внимание благодаря сочетанию классических элементов франшизы и новых механик.

Capcom также анонсировала первое бесплатное обновление игры, которое выйдет 4 апреля и принесет с собой нового монстра и Grand Hub — уникальное внутриигровое поселение для общения игроков.

Игра продолжит получать новые обновления, среди которых второе обновление Title Update ожидается летом 2025 года. Monster Hunter Wilds продолжает укреплять позиции серии, которая за свою историю успела стать глобальным феноменом с более чем 108 миллионами проданных копий по состоянию на конец 2024 года.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Когда игра успешна, разрабы пишут, сколько копий продано. Когда игра провалившийся кал, разрабы пишут, сколько человек в неё сыграло // Миша Калинин

1
Yoshemitsu

Мб Убейсофт спустя месяц тоже напишут сколько продано? А пока кушай блоги ПэГа со ссылкой на "очень известных" аналитиков:

Это произошло после того, как игра продалась миллионом копий в день запуска и достигла 2 миллионов копий 22 марта. С тех пор Assassin's Creed Shadows стала лучшим розничным запуском 2025 года в Соединенном Королевстве.
-2
goodneighbor

ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ:

ТРИ МИЛЛИОНА:

Лягушатник врать не будет!

1
Kenn1y

Это только Steam, любители MH в основном на PS тусят.

0
goodneighbor Kenn1y

Соотношение пикового онлайна 21 к 1 как бы показывает, что даже с учетом других платформ ACS не мог набрать 3 ляма, ну вообще никак.

1
Kenn1y goodneighbor

ACS может и мог, все же серия раскручена, многие берут просто в коллекцию, да и не ясно, как учитывается статистика подписок.

0
Комментарий удален
Kenn1y

Нет, это же не Dark Souls, CoD, GTA или очередная FIFA.

0
Punisher1

Кто все эти люди что в него играют как оно им ненадойдает одно и тоже и времени сколько надо

0
VIGITAL1

Так,а где котик на превьюхе ?Не порядок.

-2
Max Rolens

На, радуйся :D

1
mongol312

вот тебе еще до кучи

3
VIGITAL1 mongol312
-1
Max Rolens VIGITAL1

Мой вариант лучше

0
MagneticEnnio

Очевидно было что главный хит года.

-4
Валерий Юриков

"А ассасина пятьсот тысяч миллионов миллиардов сотен",- ИвГейЧмо. Всем сосалити от юбисофт, лучшая в мире контра эвер

-7