В первый месяц после релиза Monster Hunter Wilds было продано более 10 миллионов копий, что стало рекордом для Capcom

Компания Capcom объявила, что Monster Hunter Wilds, вышедшая 28 февраля 2025 года, преодолела отметку в 10 миллионов проданных копий, установив рекорд продаж за первый месяц. Игра, ставшая новейшей частью знаменитой серии, привлекла внимание благодаря сочетанию классических элементов франшизы и новых механик.

Capcom также анонсировала первое бесплатное обновление игры, которое выйдет 4 апреля и принесет с собой нового монстра и Grand Hub — уникальное внутриигровое поселение для общения игроков.

Игра продолжит получать новые обновления, среди которых второе обновление Title Update ожидается летом 2025 года. Monster Hunter Wilds продолжает укреплять позиции серии, которая за свою историю успела стать глобальным феноменом с более чем 108 миллионами проданных копий по состоянию на конец 2024 года.