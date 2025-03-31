В первый месяц после релиза Monster Hunter Wilds было продано более 10 миллионов копий, что стало рекордом для Capcom

Компания Capcom объявила, что Monster Hunter Wilds, вышедшая 28 февраля 2025 года, преодолела отметку в 10 миллионов проданных копий, установив рекорд продаж за первый месяц. Игра, ставшая новейшей частью знаменитой серии, привлекла внимание благодаря сочетанию классических элементов франшизы и новых механик.
Capcom также анонсировала первое бесплатное обновление игры, которое выйдет 4 апреля и принесет с собой нового монстра и Grand Hub — уникальное внутриигровое поселение для общения игроков.
Игра продолжит получать новые обновления, среди которых второе обновление Title Update ожидается летом 2025 года. Monster Hunter Wilds продолжает укреплять позиции серии, которая за свою историю успела стать глобальным феноменом с более чем 108 миллионами проданных копий по состоянию на конец 2024 года.
Когда игра успешна, разрабы пишут, сколько копий продано. Когда игра провалившийся кал, разрабы пишут, сколько человек в неё сыграло // Миша Калинин
Мб Убейсофт спустя месяц тоже напишут сколько продано? А пока кушай блоги ПэГа со ссылкой на "очень известных" аналитиков:
ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ:
ТРИ МИЛЛИОНА:
Лягушатник врать не будет!
Это только Steam, любители MH в основном на PS тусят.
Соотношение пикового онлайна 21 к 1 как бы показывает, что даже с учетом других платформ ACS не мог набрать 3 ляма, ну вообще никак.
ACS может и мог, все же серия раскручена, многие берут просто в коллекцию, да и не ясно, как учитывается статистика подписок.
Нет, это же не Dark Souls, CoD, GTA или очередная FIFA.
Кто все эти люди что в него играют как оно им ненадойдает одно и тоже и времени сколько надо
Так,а где котик на превьюхе ?Не порядок.
На, радуйся :D
вот тебе еще до кучи
Мой вариант лучше
Очевидно было что главный хит года.
"А ассасина пятьсот тысяч миллионов миллиардов сотен",- ИвГейЧмо. Всем сосалити от юбисофт, лучшая в мире контра эвер