В рекламном ролике Monster Hunter Wilds показано возвращение одного из классических монстров серии

До выхода Monster Hunter Wilds осталось всего две недели, и Capcom активно продвигает игру через новые рекламные ролики. В одном из последних трейлеров, опубликованных на японском YouTube-канале компании, было показано возвращение одного из классических монстров серии — Блангонга, который дебютировал в Monster Hunter 2.

Это «клыкастый зверь» с приматоподобными чертами, обитающий в холодных регионах, таких как Ледяные Утесы, которые были продемонстрированы в предыдущих роликах. Блангонга, обладающая белой шерстью и физической силой, использует ловкие и мощные атаки, включая броски снежных глыб. Это будет один из монстров, с которыми игроки столкнутся в новом регионе игры.

Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X|S, а в настоящее время идет последний этап открытого бета-тестирования.