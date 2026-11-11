В SteamDB обнаружена запись, указывающая на возможную бета-версию дополнения Ascendance для Monster Hunter Wilds

Похоже, Capcom готовит нечто важное, связанное с дополнением Ascendance для Monster Hunter Wilds. В базе данных SteamDB была замечена запись о бета-версии для ПК; в ней присутствуют ссылка на лицензионное соглашение (EULA) и изображения, подтверждающие эту догадку.

Разумеется, подлинность информации пока под вопросом — необходимо дождаться официального подтверждения от издателя. Впрочем, ситуация напоминает то, как Capcom поступала с основной игрой и предыдущими частями серии: игрокам предлагали принять участие в нескольких охотах, чтобы проверить свои навыки.

Например, в первом бета-тесте Wilds в качестве целей выступали Чатакабра, Дошагум и Рей Дау. Во втором — добавился Арквелд в качестве особо опасного противника, а также появилась тренировочная зона для отработки новых приёмов. Игрокам предоставлялись готовые комплекты снаряжения — как правило, не самые оптимальные, чтобы охота на монстров не стала слишком лёгкой прогулкой.

Бета-версия Ascendance могла бы стать отличной возможностью освоить новый «Буст-брасер», открывающий дополнительные приёмы для каждого типа оружия. Capcom может анонсировать бета-тестирование на церемонии The Game Awards в декабре (если, конечно, до этого не состоится отдельная презентация Monster Hunter). Релиз Ascendance запланирован на 2027 год для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2 — возможно, нам даже назовут точную дату выхода.