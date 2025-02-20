В центре сюжета Monster Hunter Wilds будут лежать вопросы взаимосвязи охотников с природой

Monster Hunter Wilds, выход которого намечен на 28 февраля 2025 года, обещает стать значительным шагом вперед для франшизы, не только в плане геймплея, но и в отношении повествования. Геймдиректор Юя Токуда в интервью PCGamer рассказал, что одной из центральных тем нового проекта станет исследование отношений между охотниками и природой, а также роль, которую играют монстры в этом мире. В отличие от предыдущих игр серии, где сюжет играл второстепенную роль, Wilds предложит более глубокую историю, интегрированную в игровой процесс.

Токуда подчеркнул, что, хотя игра будет содержать насыщенную сюжетную линию, игроки, предпочитающие фокусироваться исключительно на охоте на монстров, смогут продолжать делать это без ущерба для их опыта. Количество доступных монстров не изменится, и игроки смогут сосредоточиться на привычном геймплейе, оставив сюжет за кадром. Тем не менее, для тех, кто решит погрузиться в историю, игра предложит уникальных персонажей, таких как Ната и Оливия, чьи судьбы тесно переплетаются с основными темами игры.

В Monster Hunter Wilds особое внимание будет уделено внутренним конфликтам персонажей и их взглядам на роль охотника в мире, где монстры и природа играют не менее важную роль, чем люди. Так, например, Ната, чья родная деревня была разрушена монстром, и Оливия, стремящаяся восстановить разрушенное, олицетворяют разные подходы к миру, наполненному опасными существами. Это добавляет игре новые слои глубины и позволяет игрокам лучше понять, что движет героями.

Помимо этого, Токуда отметил, что студия уже готовит и другие игры, которые будут развивать подобные темы, что может стать интересным направлением для будущих проектов Capcom. Monster Hunter Wilds выходит на PC, PS5 и Xbox Series X/S и обещает привнести в серию новые элементы, которые удовлетворят как поклонников традиционного геймплея, так и тех, кто ищет более глубокое погружение в мир игры.