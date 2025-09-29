ЧАТ ИГРЫ
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.9 446 оценок

Видео Monster Hunter Wilds даёт советы по охоте на Омега Планеты

monk70

Новейшее обновление для Monster Hunter Wilds доступно и добавляет первого монстра, созданного в сотрудничестве с Final Fantasy 14 — Омега Планеты. Те, кто сражался с Бегемотом в Monster Hunter World, найдут здесь много знакомого, но есть и несколько новых механик, которые стоит освоить.

Чтобы помочь игрокам, Capcom выпустила новое вводное руководство. Как и в случае с Бегемотом, Кулве Тарот и Сафи'дживой, игрок, атакующий голову Омега Планеты, привлечёт на себя его агрессию и множество атак. Таким образом, персонаж, ориентированный на защиту, необходим для более высокой защиты. Другие могут целиться в его части и использовать новые заклинания Пиктомантии, чтобы наносить урон или уничтожать его приспешников.

Щиты будут важны для уклонения от некоторых атак, включая всемогущую Дельта-атаку. Последняя требует своевременного убийства клона Нерсциллы и укрытия под её щитом. Освойте всё это, и вы быстро победите Омегу Планеты.

В Monster Hunter Wilds вас ждёт ещё больше новинок, включая декабрьское обновление 4, которое добавит Гогмазиоса, первого Древнего Дракона.

Комментарии:  1
-zotik-

в декабре 1й елден? что уж не на годовщину?