Видео Monster Hunter Wilds даёт советы по охоте на Омега Планеты

Новейшее обновление для Monster Hunter Wilds доступно и добавляет первого монстра, созданного в сотрудничестве с Final Fantasy 14 — Омега Планеты. Те, кто сражался с Бегемотом в Monster Hunter World, найдут здесь много знакомого, но есть и несколько новых механик, которые стоит освоить.

Чтобы помочь игрокам, Capcom выпустила новое вводное руководство. Как и в случае с Бегемотом, Кулве Тарот и Сафи'дживой, игрок, атакующий голову Омега Планеты, привлечёт на себя его агрессию и множество атак. Таким образом, персонаж, ориентированный на защиту, необходим для более высокой защиты. Другие могут целиться в его части и использовать новые заклинания Пиктомантии, чтобы наносить урон или уничтожать его приспешников.

Щиты будут важны для уклонения от некоторых атак, включая всемогущую Дельта-атаку. Последняя требует своевременного убийства клона Нерсциллы и укрытия под её щитом. Освойте всё это, и вы быстро победите Омегу Планеты.

В Monster Hunter Wilds вас ждёт ещё больше новинок, включая декабрьское обновление 4, которое добавит Гогмазиоса, первого Древнего Дракона.