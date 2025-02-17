Во время разработки Monster Hunter Wilds команда не ориентировалась на другие игры жанра и не гнались за трендами

В разработке Monster Hunter Wilds команда не ориентировалась на другие игры жанра, а сосредоточилась исключительно на создании уникального игрового опыта. Продюсер Рёзо Цудзимото подчеркнул, что они не следят за трендами и не копируют механики других проектов, а работают над тем, чтобы улучшать именно свою серию.

В интервью он отметил, что каждый новый этап в развитии Monster Hunter — это творческий вызов, где важно понимать, какие геймплейные особенности помогут достичь задуманной цели.

Основная цель команды — создать лучший Monster Hunter, что подтверждается успехом серии. Monster Hunter Wilds представляет собой большую открытую карту вместо традиционного разделения на отдельные локации, что стало важным шагом в эволюции игры.

Однако, по словам Цудзимото, это не копирование современных трендов, а логичный шаг в развитии франшизы.