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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.7 101 оценка

Во время разработки Monster Hunter Wilds команда не ориентировалась на другие игры жанра и не гнались за трендами

butcher69
Новости

В разработке Monster Hunter Wilds команда не ориентировалась на другие игры жанра, а сосредоточилась исключительно на создании уникального игрового опыта. Продюсер Рёзо Цудзимото подчеркнул, что они не следят за трендами и не копируют механики других проектов, а работают над тем, чтобы улучшать именно свою серию.

В интервью он отметил, что каждый новый этап в развитии Monster Hunter — это творческий вызов, где важно понимать, какие геймплейные особенности помогут достичь задуманной цели.

Основная цель команды — создать лучший Monster Hunter, что подтверждается успехом серии. Monster Hunter Wilds представляет собой большую открытую карту вместо традиционного разделения на отдельные локации, что стало важным шагом в эволюции игры.

Однако, по словам Цудзимото, это не копирование современных трендов, а логичный шаг в развитии франшизы.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
-zotik-

То что там нет батл рояля и рогалика спасибо

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Ds_Raider

Я попробовал бету, вообще первый раз в жизни в MH играл
И пока не совсем понимаю полезность открытого мира. Да, прикольно, что монстр бегает по локе и бадается с другими. Я не понял, как в этом открытом мире остаться, если постоянно закидывает в лагерь после охоты

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yrroodd

Ну там полуоткрытый мир ,т.к. будет несколько биомов.
После квестов можно и не возвращаться в лагерь,для беты так сделали скорее всего.
Хотя вспоминая сюжетные сцены ворлда... Эх.

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