Во время разработки Monster Hunter Wilds команда не ориентировалась на другие игры жанра и не гнались за трендами

В разработке Monster Hunter Wilds команда не ориентировалась на другие игры жанра, а сосредоточилась исключительно на создании уникального игрового опыта. Продюсер Рёзо Цудзимото подчеркнул, что они не следят за трендами и не копируют механики других проектов, а работают над тем, чтобы улучшать именно свою серию.
В интервью он отметил, что каждый новый этап в развитии Monster Hunter — это творческий вызов, где важно понимать, какие геймплейные особенности помогут достичь задуманной цели.
Основная цель команды — создать лучший Monster Hunter, что подтверждается успехом серии. Monster Hunter Wilds представляет собой большую открытую карту вместо традиционного разделения на отдельные локации, что стало важным шагом в эволюции игры.
Однако, по словам Цудзимото, это не копирование современных трендов, а логичный шаг в развитии франшизы.
То что там нет батл рояля и рогалика спасибо
Я попробовал бету, вообще первый раз в жизни в MH играл
И пока не совсем понимаю полезность открытого мира. Да, прикольно, что монстр бегает по локе и бадается с другими. Я не понял, как в этом открытом мире остаться, если постоянно закидывает в лагерь после охоты
Ну там полуоткрытый мир ,т.к. будет несколько биомов.
После квестов можно и не возвращаться в лагерь,для беты так сделали скорее всего.
Хотя вспоминая сюжетные сцены ворлда... Эх.