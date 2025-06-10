Второе контентное обновление для Monster Hunter Wilds выйдет в этом месяце

Capcom официально подтвердила, что второе крупное обновление для Monster Hunter Wilds будет выпущено позже в этом месяце. Главной звездой апдейта станет Лагиакрус — один из самых любимых фанатами монстров, впервые появившийся в Monster Hunter Tri.
Хотя точная дата релиза пока не объявлена, разработчики сообщили в X (бывший Twitter), что апдейт уже на подходе. Помимо возвращения морского хищника, игроков ждут новые функции, изменения в балансе и переработка некоторых видов оружия, включая молот и двойные клинки.
Из-за отсутствия подводных боёв в Wilds, Лагиакрус будет адаптирован для сражений на суше, как это уже было в Monster Hunter Generations.
Monster Hunter Wilds, вышедшая в начале 2025 года, расширила формулу серии, предложив элементы открытого мира и возможность охоты без экрана загрузки. Игра доступна на ПК, PS5, Xbox Series X|S.
Контент это прекрасно, но с оптимизацией они делать что-то собираются?
Хз у меня 90 фпс карта 7900 24 гб проц i713700 оперативка 64 гб все работает идеально, а у тебя какие траблы 30 кадров что ли?))) или ещё меньше
Контентное обновление из 1 монстра) да пофигу, угробили монхан в хламину, стоит играть только с выходом Г ранга с выходом всех бесплатных обнов и никак иначе, мх уже не тот.