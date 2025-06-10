Второе контентное обновление для Monster Hunter Wilds выйдет в этом месяце

Capcom официально подтвердила, что второе крупное обновление для Monster Hunter Wilds будет выпущено позже в этом месяце. Главной звездой апдейта станет Лагиакрус — один из самых любимых фанатами монстров, впервые появившийся в Monster Hunter Tri.

Хотя точная дата релиза пока не объявлена, разработчики сообщили в X (бывший Twitter), что апдейт уже на подходе. Помимо возвращения морского хищника, игроков ждут новые функции, изменения в балансе и переработка некоторых видов оружия, включая молот и двойные клинки.

Из-за отсутствия подводных боёв в Wilds, Лагиакрус будет адаптирован для сражений на суше, как это уже было в Monster Hunter Generations.

Monster Hunter Wilds, вышедшая в начале 2025 года, расширила формулу серии, предложив элементы открытого мира и возможность охоты без экрана загрузки. Игра доступна на ПК, PS5, Xbox Series X|S.