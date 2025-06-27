Второе крупное обновление для Monster Hunter Wilds добавит поддержку FSR 4 и DLSS 4, а так же уменьшит потребление VRAM

Capcom поделилась подробностями второго крупного обновления для Monster Hunter Wilds и опубликовала полный список изменений.

Обновление добавит поддержку AMD FSR 4.0, что стало приятным сюрпризом, учитывая неидеальную работу FSR 3.0. Также в игре появятся настройки для DLSS 4 Multi-Frame Gen. Владельцы видеокарт NVIDIA RTX 50-й серии смогут использовать режимы MFG X2, X3 и X4. Кроме того, все пользователи RTX-карт получат улучшенное качество изображения благодаря обновлённой модели Super Resolution в DLSS 4.

Теперь в настройках графики можно отдельно выбирать апскейлинг и генерацию кадров. Это позволяет комбинировать технологии - например, использовать DLSS для повышения разрешения и FSR для генерации кадров, что особенно полезно для владельцев видеокарт RTX 3000-й серии.

Capcom также оптимизировала использование видеопамяти при потоковой загрузке текстур. Теперь игра потребляет меньше VRAM, что особенно важно для видеокарт с объёмом памяти менее 8 ГБ. Кроме того, исправлена ошибка, из-за которой в настройках графики некорректно отображалось использование видеопамяти для опции Distant Shadow Quality.

В обновлении появятся новые монстры и задания. Игроки смогут сразиться с Лагиакрусом в дополнительной миссии. Для её разблокировки потребуется достичь Hunter Rank 31 и выполнить основное задание "A World Turned Upside Down" и побочное "Forest Doshaguma". При Hunter Rank 41 и выше станет доступен Усиленный Лагиакрус. Также в игру добавлены Серегиос, Усиленный Серегиос и Арх-Усиленный Ут Дуна.

Помимо этого, обновление внесёт множество изменений в баланс и исправит ошибки в квестах - всего свыше 200 исправлений. Обновление выйдет 30 июня - его размер на PC составит 6 ГБ.