Capcom не планирует портировать Monster Hunter: World на Nintendo Switch 2

Capcom полностью исключила вероятность выпуска культового ролевого экшена Monster Hunter: World на консоли Nintendo Switch 2. Несмотря на возросшие аппаратные возможности новой гибридной системы от Nintendo и высокие ожидания фанатов, разработчики приняли окончательное решение отказаться от портирования.

В интервью на выставке Tokyo Game Show продюсер серии Рёдзо Цудзимото подробно объяснил причины этого решения. По его словам, перенос игры на новую систему стал бы «колоссальным техническим вызовом», и на данный момент у команды нет абсолютно никаких намерений адаптировать проект под новую платформу.

Основная сложность кроется в технологическом фундаменте. В то время как самые свежие части франшизы — Monster Hunter Rise и Monster Hunter Wilds — создавались на базе современного движка RE Engine, хит 2018 года работает на модифицированной версии MT Framework. Из-за кардинальных различий в архитектуре разработчикам пришлось бы переписывать и переделывать игру практически с нуля.

В обозримом будущем владельцам Switch 2 придется сосредоточиться на других тайтлах серии. Им уже доступна Monster Hunter Rise (в том числе по обратной совместимости с оригинальной консолью), а 4 декабря состоится полноценный релиз Monster Hunter Wilds.