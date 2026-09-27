Для Monster Hunter: World вышел мод, добавляющий бесшовный кооператив

Моддер под ником huntardy выпустил мод Seamless Co-Op («Бесшовный кооператив») для Monster Hunter: World. Эта модификация обеспечивает полноценный кооперативный режим: ваша группа остаётся вместе во время выполнения заданий, экспедиций, сюжетных сцен и пребывания в городе.

В оригинальной версии MHW кооперативный режим был весьма ограниченным. Игроки запускали задание, смотрели кат-сцену, после чего игра уведомляла хоста о возможности запустить сигнальную ракету (SOS Flare). В качестве альтернативы один игрок мог покинуть своё задание, вернуться на базу и присоединиться к активному заданию другого игрока через доску объявлений.

С этим модом вы сможете играть всей группой на протяжении всей игры. Вам не придётся пользоваться доской объявлений или запускать сигнальную ракету SOS. Это сэкономит время, а также сделает кооперативное прохождение гораздо более качественным и увлекательным.

Мод можно скачать по ссылке выше.