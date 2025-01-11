Игрок установил уникальный рекорд в Monster Hunter: World, пройдя игру без использования оружия

Геймер под ником UncleAaront установил уникальный рекорд в Monster Hunter: World, пройдя всю игру без использования оружия. Для сражений он применял исключительно жесты и эмоции, доступные в игре. Эксперимент начался в ноябре 2024 года и завершился 6 января 2025 года, став настоящим испытанием на терпение и мастерство.
Ключевым инструментом стал жест Hadoken из кроссовера с Street Fighter 5. Он позволял наносить стабильный урон на расстоянии (до 13 единиц) без затрат выносливости. Однако некоторые монстры, такие как Нергигант, оказались крайне стойкими — на его победу понадобилось 41 минута.
Игрок также использовал эмоцию с оружием Данте из Devil May Cry для повышения урона в сложных ситуациях. Однако он избегал жестов, доступных только при повторном прохождении, и сосредоточился на прокачке защитных навыков. Важную роль сыграл помощник Палико, который лечил героя и отвлекал монстров.
В итоге Хадокен действительно оказался на высоте: он обеспечивал постоянный урон, но при этом давал мне достаточно времени, чтобы выучить паттерн, когда нужно уклоняться. Другие эмоуты, о которых я упоминал, либо более платные, либо заблокированы за определенными требованиями, которые подразумевают, что для получения доступа к ним нужно уже один раз пройти игру. Witcher's Fire и FF14 Jump - оба могли бы помочь в борьбе с некоторыми монстрами, например, уклониться от их атак или использовать элементальный урон в своих интересах. В итоге все свелось к ситуативным действиям против определенных монстров.
Особенно сложными стали схватки с Кушалой Даорой и Зорой Магдарос, где пришлось прибегнуть к окружению для защиты. Финальный бой с Ксено'дживой длился почти час, но завершился триумфом.
Этот эксперимент ещё раз показал, что Monster Hunter: World, выпущенная в 2018 году, остаётся полем для креативных вызовов. Фанаты с нетерпением ждут продолжения — Monster Hunter Wilds, релиз которого намечен на 28 февраля 2025 года.
маразм крепчал
Да. Во людям заняться не чем.
Интересно в какой момент игровое сообщество в целом превратилось в бабок на скамейке, которые осуждающе судачат о чужих, забавных, пусть бестолковых, но всё же достижений.
Прям как с ачивками, на которые люди готовы сливать время.
Помню мне и с оружием времени не хввтало)
Бред, всю он так не мог пройти, как минимум ему не хватит дамага для гигантов.
Какой смысл тогда в такие игры играть))
Смысл игры - развлекать пользователя, причем в каждой игре каждый пользователь находит какой-то свой источник развлечения. Ему вот захотелось так :)
Играл бы тогда в рыбалку что-ли))))
Возможно он и игру про рыбалку прошел. Без удочки.