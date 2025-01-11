Игрок установил уникальный рекорд в Monster Hunter: World, пройдя игру без использования оружия

Геймер под ником UncleAaront установил уникальный рекорд в Monster Hunter: World, пройдя всю игру без использования оружия. Для сражений он применял исключительно жесты и эмоции, доступные в игре. Эксперимент начался в ноябре 2024 года и завершился 6 января 2025 года, став настоящим испытанием на терпение и мастерство.

Ключевым инструментом стал жест Hadoken из кроссовера с Street Fighter 5. Он позволял наносить стабильный урон на расстоянии (до 13 единиц) без затрат выносливости. Однако некоторые монстры, такие как Нергигант, оказались крайне стойкими — на его победу понадобилось 41 минута.

Игрок также использовал эмоцию с оружием Данте из Devil May Cry для повышения урона в сложных ситуациях. Однако он избегал жестов, доступных только при повторном прохождении, и сосредоточился на прокачке защитных навыков. Важную роль сыграл помощник Палико, который лечил героя и отвлекал монстров.

В итоге Хадокен действительно оказался на высоте: он обеспечивал постоянный урон, но при этом давал мне достаточно времени, чтобы выучить паттерн, когда нужно уклоняться. Другие эмоуты, о которых я упоминал, либо более платные, либо заблокированы за определенными требованиями, которые подразумевают, что для получения доступа к ним нужно уже один раз пройти игру. Witcher's Fire и FF14 Jump - оба могли бы помочь в борьбе с некоторыми монстрами, например, уклониться от их атак или использовать элементальный урон в своих интересах. В итоге все свелось к ситуативным действиям против определенных монстров.

Особенно сложными стали схватки с Кушалой Даорой и Зорой Магдарос, где пришлось прибегнуть к окружению для защиты. Финальный бой с Ксено'дживой длился почти час, но завершился триумфом.

Этот эксперимент ещё раз показал, что Monster Hunter: World, выпущенная в 2018 году, остаётся полем для креативных вызовов. Фанаты с нетерпением ждут продолжения — Monster Hunter Wilds, релиз которого намечен на 28 февраля 2025 года.