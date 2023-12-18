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Monster Hunter: World 26.01.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Кооператив
7.4 579 оценок

Количество игроков Monster Hunter: World возросло после анонса Monster Hunter Wilds

monk70
Новости

После анонса Monster Hunter Wilds в Monster Hunter World наблюдалось значительное увеличение числа игроков. Влияние презентации новой части серии на старую можно увидеть, в частности, в Steam, где пик игроков несколько раз приближался к 100 000 после нескольких месяцев пребывания ниже 50 000.

График Steam Charts лучше любых слов показывает, что происходит. Как видите, 7 декабря 2023 года, в день The Game Awards 2023, мероприятия, в ходе которого была представлена Wilds, кривая количества игроков начала расти, пока не достигла пика - 97 006 игроков.

Надо сказать, что Monster Hunter: World всегда могла рассчитывать на большое количество игроков, несмотря на годы, но эффект Wilds был значительным, увеличивая их вдвое.

То же самое не произошло с Monster Hunter Rise, несмотря на то, что она появилась позже, и рост менее заметный.

В любом случае, видно, что внимание сообщества к серии Monster Hunter очень велико и, если Capcom сделает всё как надо, Wilds наверняка тоже будет иметь успех. Мы сможем играть в нее на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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