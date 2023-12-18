Количество игроков Monster Hunter: World возросло после анонса Monster Hunter Wilds

После анонса Monster Hunter Wilds в Monster Hunter World наблюдалось значительное увеличение числа игроков. Влияние презентации новой части серии на старую можно увидеть, в частности, в Steam, где пик игроков несколько раз приближался к 100 000 после нескольких месяцев пребывания ниже 50 000.
График Steam Charts лучше любых слов показывает, что происходит. Как видите, 7 декабря 2023 года, в день The Game Awards 2023, мероприятия, в ходе которого была представлена Wilds, кривая количества игроков начала расти, пока не достигла пика - 97 006 игроков.
Надо сказать, что Monster Hunter: World всегда могла рассчитывать на большое количество игроков, несмотря на годы, но эффект Wilds был значительным, увеличивая их вдвое.
То же самое не произошло с Monster Hunter Rise, несмотря на то, что она появилась позже, и рост менее заметный.
В любом случае, видно, что внимание сообщества к серии Monster Hunter очень велико и, если Capcom сделает всё как надо, Wilds наверняка тоже будет иметь успех. Мы сможем играть в нее на PS5, Xbox Series X/S и ПК.