Monster Hunter World достигла 27 миллионов проданных копий, Monster Hunter Rise - 16 миллионов

Monster Hunter продолжает оставаться самой продаваемой игрой Capcom, что неудивительно. Ажиотаж вокруг Monster Hunter Wilds, очевидно, высок, и если судить по цифрам недавней открытой бета-версии, эта экшен-RPG будет продаваться довольно хорошо (мягко говоря) после релиза в следующем году. Однако до тех пор продажи предыдущих игр Monster Hunter также не снижаются.

Capcom объявила, что по состоянию на 30 сентября по всему миру было продано 27 миллионов копий Monster Hunter World. Это больше, чем 26,3 миллиона копий на конец предыдущего квартала, что означает, что игра продалась тиражом в 700 000 копий в течение квартала. Имейте в виду, что эта сумма также включает продажи Master Edition, которое объединяет базовую игру с дополнением Iceborne. Кстати, Monster Hunter World: Iceborne продалась тиражом в 14 миллионов копий, что на 600 000 копий больше, чем в предыдущем квартале.

Между тем, Monster Hunter Rise продалась тиражом в 16 миллионов копий. Ранее продажи составляли 15,4 миллиона копий, то есть добавилось ещё 600 000 копий в течение квартала, который закончился 30 сентября. Дополнение Monster Hunter Rise: Sunbreak продалось тиражом в 8,8 миллиона копий – дополнительно 400 000 копий в течение квартала.

Общий объем продаж франшизы Monster Hunter в настоящее время составляет 105 миллионов копий по всему миру на всех платформах и во всех частях, что на 2 миллиона копий больше, чем на конец предыдущего квартала.