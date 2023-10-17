Monster Hunter World: Iceborne теперь доступна для игры на Steam Deck ©

Компания Capcom объявила о том, что игра Monster Hunter World: Iceborne прошла верификацию Steam Deck благодаря обновлению версии 15.20. Кроме того, команда разработчиков добавила поддержку латиноамериканского испанского языка на всех платформах.

Оба этих дополнения значительно улучшат доступность игры для определенных групп населения. Первое означает, что помимо просто функциональности, игра сразу же заработает при запуске на устройстве, будет оптимизирована и не потребует дополнительных действий или настроек.

Продолжая сюжетную линию Monster Hunter: World, Iceborne, игроки вновь объединяют усилия с Исследовательской комиссией, чтобы исследовать новые неизведанные земли Hoarfrost Reach. После необычной встречи с Легианой из Древнего леса команда отправляется через воды в новую местность с холодным климатом, покрытую снегом и льдом.

Расширение Monster Hunter World: Iceborne появилась новая функция Hunter Helper, позволяющая игрокам помогать другим в прохождении основной кампании и доводить их до готовности к прохождению Iceborne. За помощь другим охотникам игроки получат эксклюзивные внутриигровые кулоны и трофеи.

Monster Hunter World: Iceborne уже доступна на PlayStation 4, Xbox One и ПК.