Monster Hunter World пересекла отметку в 26,3 миллиона проданных копий, Monster Hunter Rise - более 15,4 миллиона

Monster Hunter World и Rise — это игры, которые продолжают хорошо продаваться, но ажиотаж вокруг предстоящей Monster Hunter Wilds привел к тому, что эти две игры значительно увеличили продажи за последние месяцы, что отражено в обновленных цифрах продаж, предоставленных Capcom для обеих игр.

Недавно компания опубликовала свой последний квартальный финансовый отчет, в котором она сообщила, что Monster Hunter World (включая Iceborne Master Edition) было продано 26,323 миллиона копий по всему миру по состоянию на 30 июня, увеличив показатели почти на миллион копий в течение квартала с апреля по июнь. Между тем, Monster Hunter Rise было продано 15,459 млн. копий – увеличение на 725 000 копий в первом квартале текущего финансового года.

Расширение Monster Hunter World, Iceborne, сейчас продало более 13,4 млн. копий (на 819 000 копий больше), а расширение Monster Hunter Rise, Sunbreak, продало 8,42 млн. копий (на 672 000 копий больше). В общей сложности, совокупный объем продаж серии Monster Hunter по всему миру составил 103 млн. копий, что больше на 3 млн. копий, чем на конец предыдущего квартала.