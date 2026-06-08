Monster Hunter: World разошлась тиражом более 30 млн копий, став самой продаваемой игрой Capcom в истории

В недавнем пресс-релизе, посвящённом анонсу дополнения Monster Hunter Wilds: Ascendance, Capcom также подтвердила, что Monster Hunter: World продано более 30 миллионов копий по всему миру. Ранее было подтверждено, что в 2024 году было продано 25 миллионов копий игры.

Первоначально выпущенная в январе 2018 года для PlayStation 4 и Xbox One, с версией для ПК, появившейся позже в том же году, Monster Hunter: World является важным поворотным моментом для Capcom, став их самой продаваемой игрой всех времён.

Игра оптимизировала многие системы франшизы, одновременно внедряя бесшовные локации и уделяя больше внимания доступности, что помогло ей охватить гораздо более широкую глобальную аудиторию.