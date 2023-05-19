Настольная игра Monster Hunter World: Iceborne стала хитом на Kickstarter ©

Недавно специалисты Steamforged Games представили на Kickstarter кампанию по финансированию настольной игры Monster Hunter World: Iceborne, которая за несколько дней значительно превысила поставленную цель и теперь плывет к результатам, намного превышающим первоначальную цель.

Практически начавшись несколько часов назад, кампания на Kickstarter была направлена ​​на сбор чуть более 184 000 долларов США для начала производства игры, а за 13 дней до конца удалось собрать более 700 000 долларов США. Таким образом, миссия определенно выполнена, и теперь вопрос заключается в том, каких масштабных целей проект сможет достичь в оставшиеся дни.

С другой стороны, учитывая известность Steamforged и предмет обсуждения, нетрудно было предсказать такой положительный результат. Игра должна предлагать в «настольной» форме типичные элементы знаменитой серии Capcom, предлагая возможность до 4 игроков принять участие в приключениях, направленных на охоту на различных монстров.

Ига ожидается к выходу в ноябре 2024 года.