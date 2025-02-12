Несмотря на возраст игры, Monster Hunter: World продолжает демонстрировать отличные продажи

Несмотря на возраст игры, Monster Hunter: World продолжает поражать цифрами продаж. За последние три месяца 2024 года она разошлась тиражом более миллиона копий. Эта игра, выпущенная в 2018 году, стала самой продаваемой в истории Capcom, с общими продажами, превысившими 28,1 миллиона копий на 31 декабря 2024 года.

За период с октября по декабрь 2024 года Monster Hunter: World увеличила свои продажи на более чем миллион копий, что связано с предстоящим релизом Monster Hunter Wilds. Продажи DLC Iceborne также выросли с 14 до 14,9 миллиона копий.

Компания Capcom также сообщила о хороших предварительных заказах на Monster Hunter Wilds, что говорит о высоких ожиданиях от игры.