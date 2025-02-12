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Monster Hunter: World 26.01.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Кооператив
7.7 750 оценок

Несмотря на возраст игры, Monster Hunter: World продолжает демонстрировать отличные продажи

butcher69
Новости

Несмотря на возраст игры, Monster Hunter: World продолжает поражать цифрами продаж. За последние три месяца 2024 года она разошлась тиражом более миллиона копий. Эта игра, выпущенная в 2018 году, стала самой продаваемой в истории Capcom, с общими продажами, превысившими 28,1 миллиона копий на 31 декабря 2024 года.

За период с октября по декабрь 2024 года Monster Hunter: World увеличила свои продажи на более чем миллион копий, что связано с предстоящим релизом Monster Hunter Wilds. Продажи DLC Iceborne также выросли с 14 до 14,9 миллиона копий.

По словам Capcom, у Monster Hunter Wilds "чрезвычайно хорошие" предварительные заказы

Компания Capcom также сообщила о хороших предварительных заказах на Monster Hunter Wilds, что говорит о высоких ожиданиях от игры.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
SnobbishGhost

С мотрю у нас появились хейтеры лучшей серии игр) везде минусы) не плачьте недобитые)

4
-zotik-

Ворлд топ игра и ее аддон айсборн тоже

4
taotahu1992

Потому что игра топ! (для фанатов и желающих приобщиться конечно)

2
jax baron

и не смотря что дюневы довно нет- а всё ровно покупают

0