Monster Hunter: World 26.01.2018
7.3 510 оценок

СМИ: Производитель напитка Monster Energy пытался заставить Capcom изменить название серии Monster Hunter

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butcher69
Новости

Вот то, о чем мы и не подозревали: Monster Energy преследует другие бренды, в названии которых есть слово "Monster". Как выяснилось, это происходит уже довольно давно: компания угрожает судебным иском другим продуктам, которые не меняют своего названия. В свое время это коснулось и игры Monster Hunter, хотя ничего из этого не вышло.

Возможно, самым известным случаем такой практики была игра Immortals Fenyx Rising от Ubisoft, которая была вынуждена изменить свое первоначальное название - Gods and Monsters. Среди других целей - инди-игра Dark Deception: Monsters & Mortals и даже Pokémon (она же Pocket Monsters). В новом сообщении из Японии говорится, что компания Monster Energy также пыталась нацелится и на Monster Hunter.

Причина всей этой шумихи в том, что компания не хочет, чтобы ее потребители путали энергетические напитки с другими брендами и продуктами. Японское патентное ведомство отклонило жалобы Monster, заявив, что "нет риска вызвать путаницу в отношении происхождения продукта", так что это не всегда работает.

Значит, Monster Hunter не придется менять свое название. Это было бы довольно серьезной операцией, учитывая, что благодаря Monster Hunter World и Rise франшиза стала огромной как в Японии, так и за ее пределами. Удачи в следующий раз, Monster Energy.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
bysaturn

Шизоиды

21
AT_Sagor

*Монстры.

1
FlexGum AT_Sagor

ну всё, в суд

3
Сyberpunk

А Monster Energy не хочет изменить название из-за того, что во многих играх есть Монстры? А еще, о ужас - Энергия! 😮

17
AlexFullBeast

Люблю Монстер. Лучший энергетик, желтый особенно, но это бред полный. Им не принадлежит это слово.

2
tvorog8088

Я бы понял еслиб шрифт был такой же или похожий, но обычное слово которое используется в обиходе больше 1000 лет...

1
Albed0

Вставили бы камео огромной алюминиевой банки в игру и дело с концом.

1
Самогонщик натурал

Вот читаешь такую шизу и думаешь, а если кому в башку стукнуть на имена авторские права заявить? Звучит безумно, пока не догонишь что, слово монстр не придумали производители этой баланды. Как и словосочетание биологическая угроза, не придумала группа с таким названием. В каком чокнутом мире мы живём. А да надо запретить называть больших кошек черными пантерами.

1
Limgrave

Свободная страна

0
iMattz

Настолько, что можно присвоить (купить) себе слово.

1
Олег Дудин

Это просто попытка хайпануть и сорвать денежку.

0
ZackSnyder

на монстр энерджи надо давно подать коллективный иск, чтобы их оштрафовали за петентный троллизм, название (не слово) из продукта распространяется на напитки, все! при чем тут игры, кто будет путать? у них в руководстве явно крайне не здоровые люди.

0