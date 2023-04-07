СМИ: Производитель напитка Monster Energy пытался заставить Capcom изменить название серии Monster Hunter ©

Вот то, о чем мы и не подозревали: Monster Energy преследует другие бренды, в названии которых есть слово "Monster". Как выяснилось, это происходит уже довольно давно: компания угрожает судебным иском другим продуктам, которые не меняют своего названия. В свое время это коснулось и игры Monster Hunter, хотя ничего из этого не вышло.

Возможно, самым известным случаем такой практики была игра Immortals Fenyx Rising от Ubisoft, которая была вынуждена изменить свое первоначальное название - Gods and Monsters. Среди других целей - инди-игра Dark Deception: Monsters & Mortals и даже Pokémon (она же Pocket Monsters). В новом сообщении из Японии говорится, что компания Monster Energy также пыталась нацелится и на Monster Hunter.

Причина всей этой шумихи в том, что компания не хочет, чтобы ее потребители путали энергетические напитки с другими брендами и продуктами. Японское патентное ведомство отклонило жалобы Monster, заявив, что "нет риска вызвать путаницу в отношении происхождения продукта", так что это не всегда работает.

Значит, Monster Hunter не придется менять свое название. Это было бы довольно серьезной операцией, учитывая, что благодаря Monster Hunter World и Rise франшиза стала огромной как в Японии, так и за ее пределами. Удачи в следующий раз, Monster Energy.