Сотрудники Capcom поделились своим мнением о причинах глобального успеха Monster Hunter: World

В интервью IGN сотрудники Capcom поделились своим видением успеха Monster Hunter World и тем, как игра, оставаясь верной своим традициям, стала настоящим хитом. Серия, отметившая 20-летие, всегда пользовалась популярностью, но Monster Hunter World стала прорывом: 20,9 миллиона копий, а с учетом расширения Iceborne — 27 миллионов. До этого рекорд принадлежал Monster Hunter Freedom 3 и Generations Ultimate с 4,9 миллиона копий.

По словам директора Wilds Юи Токуды, успех World стал неожиданностью, так как многие сомневались, что геймплей с многократным сбором материалов способен привлечь глобальную аудиторию. Однако игра доказала, что кооперативный мультиплеер и уникальная механика способны увлечь игроков по всему миру.

Исполнительный директор Канаме Фудзиока отметил, что в 2018 году рынок был насыщен шутерами и соревновательными проектами, и адаптация Monster Hunter для западной аудитории стала вызовом. Ключевую роль сыграли кооперативные элементы, которые выделяли игру на фоне конкурентов.

Продюсер Рёзо Цудзимото добавил, что команда активно изучала отзывы западных фанатов, что позволило лучше понимать ожидания аудитории. Этот процесс стал частью разработки World и укрепил уверенность команды.

Сможет ли Monster Hunter Wilds повторить успех? Учитывая высокий интерес к бета-тестам, шансы велики. Релиз игры намечен на 28 февраля для PC, PS5 и Xbox Series X|S, а открытая бета с новым монстром позволит поклонникам насладиться охотой еще до выхода.