В честь 20-летия франшизы Monster Hunter в Японии открылась тематическая таверна

В честь 20-летия франшизы Monster Hunter компания Universal Studios Japan открыла в Осаке таверну под названием Seliana Dining Room. Это тематическое заведение, оформленное в стиле снежного городка Селиана из дополнения Monster Hunter World: Iceborne.
В меню таверны представлены знакомые по играм блюда. Но самое интересное - это AR-сценки, которые дополняют каждое блюдо. С помощью специального приложения посетители могут "оживить" свою еду, добавив к ней монстров, персонажей или другие элементы из мира Monster Hunter.
Помимо вкусной еды и AR-развлечений, в Seliana Dining Room царит особая атмосфера, которая погружает гостей в мир охоты на монстров. Здесь можно услышать знакомые мелодии из игры, а на стенах висят изображения монстров и оружия.