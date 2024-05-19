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Monster Hunter: World 26.01.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Кооператив
7.6 653 оценки

В честь 20-летия франшизы Monster Hunter в Японии открылась тематическая таверна

butcher69
Новости

В честь 20-летия франшизы Monster Hunter компания Universal Studios Japan открыла в Осаке таверну под названием Seliana Dining Room. Это тематическое заведение, оформленное в стиле снежного городка Селиана из дополнения Monster Hunter World: Iceborne.

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В меню таверны представлены знакомые по играм блюда. Но самое интересное - это AR-сценки, которые дополняют каждое блюдо. С помощью специального приложения посетители могут "оживить" свою еду, добавив к ней монстров, персонажей или другие элементы из мира Monster Hunter.

Помимо вкусной еды и AR-развлечений, в Seliana Dining Room царит особая атмосфера, которая погружает гостей в мир охоты на монстров. Здесь можно услышать знакомые мелодии из игры, а на стенах висят изображения монстров и оружия.

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