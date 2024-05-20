Представлен новый трейлер гонки на монстр-траках Monster Jam Showdown

Сегодня Milestone и Feld Motor Sports. выпустили новый трейлер Monster Jam Showdown, совершенно новой видеоигры, позволяющей получить незабываемые впечатления от автоспорта. Демонстрируя последовательность динамичных сцен с участием некоторых из самых знаковых грузовиков Monster Jam, он дает представление о наполненном адреналином экшене, который появится на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК 29 августа 2024 г., ранний доступ будет доступен с 26 августа 2024 г.
В режиме «Фристайл» игроки смогут выполнять все захватывающие трюки, которые делают Monster Jam уникальным событием. Специальные учебные пособия помогут как экспертам, так и новичкам освоить самые экстремальные трюки, такие как катание на колесах, пончики или велосипеды, как на стадионах, основанных на реальных площадках, так и в тематических средах, вдохновленных американской природой. Гонки по бездорожью расширяют возможности развлечения за пределы официальных локаций и событий и подчеркивают аркадную душу игры. Благодаря ускорению, разрушаемым объектам, сумасшедшему дизайну трасс и экстремальным погодным условиям игроки столкнутся с немедленными и непредсказуемыми сценариями.
В Showdown Tour, нелинейном карьерном опыте с множеством событий, игроки могут исследовать восемь различных игровых режимов в трех оригинальных биомах, напоминающих дикую природу Долины Смерти, Колорадо и Аляски.
Игроки, ищущие конкуренции, также будут иметь множество возможностей проявить себя. Разделенный экран позволит проводить захватывающие дуэли с семьей и друзьями, а ряд онлайн-мероприятий предоставят невероятные испытания.