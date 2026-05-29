Monster Mercs делает ставку на кооператив и превращения в монстров - анонсирована необычная RPG с короткими рейдами

Инди-студия Izak Games представила Monster Mercs — кооперативную экшен-RPG, в которой игрокам предстоит выполнять опасные контракты и буквально превращаться в монстров, которых они побеждают. Проект показали в рамках Insider Gaming Showcase, и на фоне десятков похожих кооперативных игр он уже выделяется своей идеей и структурой миссий.

В Monster Mercs игроки выступают в роли наемников, связанных загадочным Железным Гроссбухом. Вместе с командой до четырех человек им предстоит проходить короткие задания продолжительностью 15–30 минут: сопровождение, оборона, спасение или зачистка территорий. При этом игра использует популярную extraction-механику — вся найденная добыча теряется после смерти, если команда не успеет эвакуироваться. Такой подход делает каждую вылазку напряженной и заставляет рисковать осознанно, а не просто идти напролом.

Главной особенностью Monster Mercs стала система трансформации. Побежденные враги оставляют сущность, позволяющую временно принимать форму монстров и использовать их способности. Судя по трейлеру, это не просто эффектная механика ради зрелища, а полноценный элемент тактики, который может кардинально менять стиль боя прямо во время миссии.

Разработчики также обещают гибкую систему классов, вариативные сборки персонажей и высокий уровень реиграбельности. При этом проект создается фактически силами одного человека — Адама Джаггерса, который отвечает за дизайн, мир, геймплей и даже маркетинг. Для инди-сцены это уже привычная история, но именно такие проекты нередко удивляют свежими идеями сильнее, чем крупные AAA-релизы.

Пока Monster Mercs выглядит как смесь кооперативного рогалика, extraction-экшена и фэнтезийной RPG с необычной механикой превращений. И именно за счет этой комбинации игра может привлечь тех, кто устал от однотипных сервисных кооперативов.