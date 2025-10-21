Бой с Бездной: авторы Monster Train 2 представили бесплатное обновление с новыми боссами и артефактами

Студия Shiny Shoe объявила о втором крупном бесплатном обновлении для Monster Train 2 — Echoes From the Void, которое выйдет 5 ноября 2025 года. Геймдизайнер Колин Краусник в интервью рассказал, что апдейт станет одним из самых масштабных в истории проекта, добавив новых боссов, артефакты и уникальные испытания.

Главными звёздами обновления станут два босса — Плотевяз и дуэт Стрикс с Хэллоу. Плотевяз появится как альтернатива Аркиону на третьем кольце и способен призывать существ под названием Плотинги, когда получает урон. Это заставит игроков искать баланс между нанесением урона и контролем над миньонами. Стрикс и Хэллоу заменят Кейла на шестом кольце: они действуют как «разделённый» босс, усиливая друг друга. Если один падает до фазы «Неукротимости», второй поглощает его силу, становясь куда опаснее.

Кроме новых противников, Echoes From the Void добавит новые артефакты, мутаторы, испытания и косметику для вагонов. Среди артефактов выделяются «Манифест об отправке», позволяющий разыгрывать существ на этапе размещения, и «Бездонная призма», распространяющая эффект первого заклинания хода на всех союзников этажа.

Разработчики обещают, что обновление внесёт больше вариативности в стратегию и усилит соревновательный элемент. Echoes From the Void станет доступно бесплатно для всех владельцев Monster Train 2 уже в начале ноября.