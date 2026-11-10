Monster Train 2 получила финальное дополнение с кланом The Punished

Студия Shiny Shoe и издательство Big Fan Games выпустили The Punished — последнее крупное дополнение для карточного рогалика Monster Train 2. Оно добавляет новый игровой клан, построенный вокруг рискованной тактики: игрокам предстоит жертвовать собственными бойцами и использовать полученный урон, чтобы превращать страдания в дополнительную силу.

Клан The Punished возглавляет Архус — воплощение Тьмы. Его бойцы способны становиться сильнее благодаря механикам Devotion и Zeal. Игроки смогут приносить карты в жертву Монолиту, накапливая преданность, а затем усиливать отряды. Получаемый собственными подразделениями урон запускает мощные эффекты и усиления, позволяя наносить ещё более серьёзный ущерб противникам.

The Punished завершает серию послерелизных обновлений Monster Train 2. Дополнение распространяется на платной основе и вышло на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Саму игру также планируют выпустить на Nintendo Switch 2 и мобильных устройствах iOS и Android до конца 2026 года.

Отдельно Monster Train 2 доступна подписчикам PlayStation Plus Essential в ноябре. Игру можно добавить в библиотеку в рамках ноябрьской подборки до 1 декабря 2026 года.