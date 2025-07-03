Полмиллиона игроков и масштабные планы: Monster Train 2 ждет череда обновлений

Разработчики из Shiny Shoe поделились отличными новостями: их карточный рогалик Monster Train 2 достиг отметки в 500 000 игроков. Это значимое достижение для независимой студии, особенно с учетом того, что изначально проект воспринимался как нишевый. Команда благодарит сообщество за поддержку и делится амбициозными планами на будущее — игроков ждут сразу три крупных бесплатных обновления и одно масштабное DLC.

Первое обновление, Lost Arsenal, запланировано на третий квартал 2025 года. Оно добавит новые карты для всех кланов, снаряжение и нейтральные карты, а также пересмотрит баланс некоторых старых карт. Обновление направлено на расширение стратегических возможностей и разнообразие колод.

Во втором обновлении, которое выйдет в четвёртом квартале 2025 года, игроков ждут новые боссы, мутаторы, уникальные артефакты и косметика. Разработчики обещают, что эти изменения заставят пересмотреть привычный стиль игры и предложат свежие вызовы даже для ветеранов.

Третье обновление станет частью масштабного релиза, запланированного на первый квартал 2026 года. Оно объединит бесплатный контент и полноценное платное дополнение. Среди главных новинок — новый игровой режим и совершенно новый клан. Также в обновление войдет некий «сюрприз», которого игроки давно просили с самого запуска Monster Train 2.

Каждое из запланированных обновлений будет сопровождаться исправлениями багов, улучшением баланса и доработкой локализации. Shiny Shoe демонстрирует серьезный подход к поддержке проекта и настроена удерживать внимание аудитории надолго. Учитывая достигнутые успехи и интерес к нововведениям, Monster Train 2 явно не собирается сбавлять обороты.