Tower defense на колёсах: авторы Monsters Are Coming! Rock and Road раскрыли дату выхода и выпустили демо

Tower defense — это классика, но что, если ваша башня постоянно движется? Monsters Are Coming! Rock and Road бросает вызов привычному геймплею, объединяя жанры tower defense, roguelike и survival crafting в уникальный гибрид, где вы защищаете не стационарную базу, а огромную катящуюся крепость. Сегодня игра получила новый трейлер на Future Games Show, раскрывший не только новые подробности, но и долгожданную дату выхода — осень 2025 года.

Основная концепция игры проста и гениальна одновременно: ваша крепость постоянно катится вперёд, а вы должны бежать рядом с ней, добывать ресурсы, отбиваться от полчищ монстров и постоянно улучшать свою передвижную базу. В отличие от традиционных игр в жанре tower defense, где вы можете спокойно расставлять турели и ловушки, Rock and Road требует постоянного движения и принятия быстрых решений. Это динамичный марафон на выживание, где каждый шаг и каждое действие имеют значение.

Вы будете собирать ресурсы из окружающих биомов, высекать металл из скал и использовать их для постройки новых укреплений, автоматических турелей и мощных магических систем. Ваша задача — не дать монстрам прорваться к крепости и добраться до следующего контрольного пункта. Название игры говорит само за себя: монстры действительно идут, и их количество напоминает орды из Vampire Survivors. Новая демо-версия, уже доступная в Steam, позволит вам прямо сейчас окунуться в этот хаотичный и захватывающий мир, чтобы оценить его самостоятельно.

Monsters Are Coming! Rock and Road обещает стать свежим взглядом на жанр, который заставит вас по-новому взглянуть на стратегию и тактику. Игра выйдет на ПК осенью 2025 года, но вы можете начать своё приключение уже сейчас, сыграв в демо-версию, чтобы подготовиться к защите вашей катящейся крепости. Готовы ли вы к этому бесконечному маршу?