Ещё больше загадок, красоты и сюрреализма: Monument Valley 3 стала доступна на всех платформах

Студия ustwo games, обладатель премии BAFTA, выпустила Monument Valley 3 на Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One и PC (Steam). Продолжение знаменитой головоломки теперь доступно для широкой аудитории игроков, предлагая знакомую эстетику и новаторский подход к игровому процессу.

В Monument Valley 3 игрокам предстоит сопровождать Нур, новую героиню, в её путешествии по фантастическим мирам. Чтобы спасти свой мир от наступающей тьмы, она должна отыскать источник света. На пути ей встретятся абстрактные города, прибрежные гавани и сюрреалистические пространства, которые можно преодолевать, изменяя ракурсы и управляя конструкциями.

Игра получила полную адаптацию для широкоформатных экранов, управление теперь доступно не только через сенсорный ввод, но и с помощью геймпада, клавиатуры и мыши. Каждая глава приносит новые головоломки и уникальные механики, которые делают путешествие Нур насыщенным и непредсказуемым.

Отдельное новшество — свободное плавание по открытому миру на лодке, что впервые реализовано в серии. Это добавляет игре ощущение простора и позволяет исследовать ещё больше визуальных чудес.

Monument Valley 3 следует по стопам первых двух частей, которые дебютировали на консолях в апреле, и расширяет границы визуального повествования и интерактивного искусства.