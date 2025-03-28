Головоломка Monument Valley III выйдет на консолях и ПК этим летом

Разработчики из ustwo games объявили, что Monument Valley III, новая часть знаменитой головоломной серии, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (Steam) летом 2025 года.

Изначально игра вышла 10 декабря 2024 года эксклюзивно для iOS и Android через Netflix Games, но теперь она появится и на других платформах.

В Monument Valley III игроки отправятся в путешествие вместе с Нур, ученицей хранителя света. Её цель — пройти через невероятные архитектурные памятники, изменяющиеся ландшафты и спокойные морские просторы, чтобы найти Священный Свет и спасти свой дом.

На этот раз игра выходит за рамки привычных монументальных структур — теперь игроки смогут путешествовать по открытому морю, ориентироваться в изменяющейся среде, решать новые головоломки и раскрывать тайны Священного Света.

Особенности Monument Valley III:

Манипуляция архитектурой — вращайте, изменяйте и перестраивайте окружение, чтобы раскрывать скрытые пути.

Захватывающий сюжет — помогите Нур разобраться в тайнах изменяющегося мира.

Уникальный стиль — игра вдохновлена современным дизайном и мировой архитектурой.

Полное издание — включает в себя все обновления.

Завораживающий саундтрек, который дополнит атмосферу приключения.

Monument Valley III обещает сохранить волшебство серии, добавив при этом новую механику и захватывающие визуальные эффекты. Готовы ли вы отправиться в это умиротворяющее, но загадочное путешествие?