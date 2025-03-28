Головоломка Monument Valley III выйдет на консолях и ПК этим летом

Разработчики из ustwo games объявили, что Monument Valley III, новая часть знаменитой головоломной серии, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (Steam) летом 2025 года.
Изначально игра вышла 10 декабря 2024 года эксклюзивно для iOS и Android через Netflix Games, но теперь она появится и на других платформах.
В Monument Valley III игроки отправятся в путешествие вместе с Нур, ученицей хранителя света. Её цель — пройти через невероятные архитектурные памятники, изменяющиеся ландшафты и спокойные морские просторы, чтобы найти Священный Свет и спасти свой дом.
На этот раз игра выходит за рамки привычных монументальных структур — теперь игроки смогут путешествовать по открытому морю, ориентироваться в изменяющейся среде, решать новые головоломки и раскрывать тайны Священного Света.
Особенности Monument Valley III:
- Манипуляция архитектурой — вращайте, изменяйте и перестраивайте окружение, чтобы раскрывать скрытые пути.
- Захватывающий сюжет — помогите Нур разобраться в тайнах изменяющегося мира.
- Уникальный стиль — игра вдохновлена современным дизайном и мировой архитектурой.
- Полное издание — включает в себя все обновления.
- Завораживающий саундтрек, который дополнит атмосферу приключения.
Monument Valley III обещает сохранить волшебство серии, добавив при этом новую механику и захватывающие визуальные эффекты. Готовы ли вы отправиться в это умиротворяющее, но загадочное путешествие?
Это я ждём!
Для обладателей предыдущих частей будет скидка. Игры классные конечно, но очень короткие.
Во второй части ещё прекрасный саундтрек от Todd Baker, с вайбами Journey, Alto's Adventure и Alto's Odyssey
Крутая игра) но очень быстро проходятся