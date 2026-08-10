Moomin: Midsummer Madness выйдет этой осенью - уютное приключение получит физическое издание

Издатель Shochiku Games и разработчик Crossbridge Game Studios объявили, что приключенческая игра Moomin: Midsummer Madness выйдет этой осенью. Проект появится на Switch 2, Switch и ПК через Steam, причем для консолей Nintendo подготовят физическое издание.

Игра представляет собой классическое приключение в жанре «укажи и щелкни», созданное по мотивам повести Туве Янссон «Опасное лето» (в исходном тексте — «Летнее безумие муми-троллей»). Игрокам предстоит взять под управление Муми-тролля и Маленькую Ми, которые оказываются в необычных обстоятельствах после сильного наводнения.

Центральной локацией станет загадочный старинный театр, оказавшийся в эпицентре стихии. Героям придется исследовать его помещения, взаимодействовать с окружающим миром, встречать знакомых персонажей и решать различные головоломки, чтобы найти дорогу домой.

Создатели делают ставку прежде всего на атмосферу оригинальных произведений Янссон. Визуальный стиль Moomin: Midsummer Madness вдохновлен ее иллюстрациями, а окружение и персонажи выполнены с акцентом на ручную работу. История разделена на несколько глав, в которых поклонники вселенной смогут обнаружить знакомые детали и персонажей.

Игровой процесс при этом обещает оставаться максимально расслабляющим. Помимо головоломок, в проекте появятся различные мини-игры, а встроенная система подсказок должна помочь тем, кто столкнется с трудностями. Таким образом, разработчики явно ориентируются не на сложность, а на исследование мира и знакомство с его героями.

Важную роль также должна сыграть музыка: для игры подготовили отдельный саундтрек, призванный дополнить сказочную и уютную атмосферу приключения.

Moomin: Midsummer Madness рассчитана на игроков разных возрастов и предлагает историю о любопытстве, взаимопомощи и семейных связях. При этом создатели стремятся сделать проект интересным как для давних поклонников муми-троллей, так и для тех, кто впервые познакомится с этим миром через игру.

Точная дата релиза пока не объявлена. Moomin: Midsummer Madness выйдет этой осенью на Switch 2, Switch и ПК. Физические копии будут доступны для обеих консолей Nintendo.