Муми-тролли возвращаются в формате классического квеста: Moomin: Midsummer Madness перенесёт игроков в сказку

Издательство Shochiku Games и студия Crossbridge Game Studios анонсировали Moomin: Midsummer Madness — новую приключенческую игру в жанре point-and-click по мотивам произведений Туве Янссон. Проект выйдет в 2026 году на Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и PC через Steam.

Основой для игры послужила книга «Безумное лето муми-троллей», одна из самых известных историй о жителях Муми-дола. Игрокам предстоит взять под управление Муми-тролля и Маленькую Ми, которые окажутся в загадочном театре, окружённом наводнением. В поисках пути домой герои встретят знакомых персонажей, исследуют необычные локации и столкнутся с множеством забавных ситуаций.

Разработчики делают ставку на атмосферу оригинальных произведений. Все декорации созданы вручную и вдохновлены авторским стилем Туве Янссон. История будет подаваться в формате отдельных глав, наполненных деталями и отсылками, которые наверняка оценят поклонники классических книг.

Игровой процесс ориентирован на широкую аудиторию. Помимо исследования мира, игроков ждут лёгкие головоломки и мини-игры, а встроенная система подсказок позволит без труда продвигаться по сюжету даже тем, кто редко играет в квесты. Авторы подчёркивают, что стремятся создать максимально уютное и расслабляющее приключение.

Особое внимание уделено музыкальному сопровождению: для проекта готовится оригинальный саундтрек, написанный специально для игры. В сочетании с рисованной графикой и сказочной атмосферой это должно помочь передать дух произведений Янссон.

На фоне растущей популярности уютных игр Moomin: Midsummer Madness выглядит как редкий пример проекта, который не просто использует известную лицензию, а стремится бережно перенести литературную классику в интерактивный формат. Для поклонников муми-троллей это шанс вновь посетить знакомый мир, а для новых игроков — познакомиться с одной из самых тёплых и необычных сказочных вселенных Северной Европы.