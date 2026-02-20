Moomintroll: Winter's Warmth получила дату релиза - 27 апреля

Уютная игра Moomintroll: Winter’s Warmth выйдет на ПК и Nintendo Switch 27 апреля 2026 года. Проект рассказывает о милом Мумми-тролле, который просыпается зимой раньше времени и оказывается один в заснеженной долине.

Игрокам предстоит исследовать снежные просторы, выполнять головоломки и квесты, а также знакомиться с множеством персонажей, включая застенчивую собаку Сожалею. История основана на книге Туве Янссон и затрагивает тему одиночества, учит помогать другим и взаимодействовать с окружающим миром.

Геймплей представляет собой спокойное приключение-головоломку, где исследование и решение задач сосредоточены на взаимодействии с миром и его обитателями. Релиз игры обещает подарить атмосферу зимнего уюта и очарование любимой книжной вселенной.