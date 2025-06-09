Муми-тролль возвращается: в 2026 году выйдет зимнее приключение Moomintroll: Winter's Warmth

Студия Hyper Games анонсировала новую уютную приключенческую игру Moomintroll: Winter’s Warmth, духовного наследника Snufkin: Melody of Moominvalley. Проект выйдет в 2026 году на ПК (через Steam) и неназванных консолях.

Главным героем на этот раз станет сам Муми-тролль. Он неожиданно просыпается посреди зимы — один, в промороженной Долине Муминов, укрытой льдом Леди Холода. Лишенный привычного уюта и тепла, он отправляется в эмоциональное путешествие, полное новых знакомств, вызовов и открытий. В этом волшебном мире Муми-тролль будет не только искать тепло, но и дарить его другим.

По словам генерального директора Hyper Games Аре Сунднеса, студия трудилась над проектом более двух лет, и для команды большая честь вновь погрузиться в мир, созданный Туве Янссон. Руководитель Moomin Characters Ролефф Кракстром отметил, что доверие к Hyper Games оправдано: они вновь передают дух оригинала с душевной точностью.

Winter’s Warmth — это приключение от третьего лица с видом сверху, вдохновленное книгой «Муми-тролли и зима». Игроков ждёт сюжетная экспедиция по заснеженной долине, головоломки, завязанные на взаимодействии с окружающим миром, и волшебная атмосфера.

Игра рассчитана как на поклонников предыдущего проекта студии, так и на новых игроков — никакого хронологического порядка не требуется.