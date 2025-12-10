Представлен трогательный трейлер Moomintroll: Winter's Warmth, приуроченный к 80-летнему юбилею Муми-тролля

Hyper Games представила трогательный трейлер Moomintroll: Winter’s Warmth, приуроченный к 80-летнему юбилею Муми-тролля. Это новое приключение создано авторами Snufkin: Melody of Moominvalley и вдохновлено историями Туве Янссон. Игроков ждёт возвращение в Долину Муми-троллей — но теперь она окована холодом.

По сюжету Муми-тролль внезапно просыпается раньше срока и оказывается в одиночестве среди зимней тишины. Когда знакомый мир скрыт под морозным покровом Леди Холода, герой стремится найти тепло, заботу и тех, кто нуждается в дружбе. Неспешное путешествие превращается в личную историю взросления, где Муми-тролль учится помогать другим, открывая в зиме скрытое тепло.

Winter’s Warmth — уютная приключенческая головоломка от третьего лица. Она не является прямым сиквелом Snufkin, но выступает духовным наследником: атмосферная, медитативная, созданная для тех, кто ценит добрые истории. Из особенностей — вид сверху, летняя душевность среди зимы, вдохновение книгой «Муми-тролли и зимняя сказка», экологические головоломки и знакомая эстетика.

Релиз игры намечен на 2026 год на ПК (Steam) и неназванных консолях — и это будет подарок всем, кто вырос с историями Туве Янссон.